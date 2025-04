TARGOBANK AG / TARGOBANK setzt ihren Wachstumskurs 2024 konsequent fort ...

In einem schwierigen Marktumfeld behauptete sich die TARGOBANK 2024 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 607 Millionen Euro (IFRS vor Steuern) und bleibt klar auf ihrem Wachstumskurs. Damit liegt der Gewinn im vierten Jahr in Folge deutlich oberhalb einer halben Milliarde Euro, wenngleich das durch Sondereffekte begünstigte Rekordergebnis des Vorjahrs (2023: 671 Millionen Euro) nicht erreicht wurde. Die Bilanzsumme ist um 7 Prozent auf 44,9 Milliarden Euro gestiegen (2023: 41,9 Milliarden Euro).

- Jahresergebnis von 607 Millionen Euro vor Steuern in schwierigem Marktumfeld - Rekordwert bei Ratenkrediten / Aufwand-Ertrag-Verhältnis sinkt auf 46,3 Prozent - Erfolge in der Diversifizierung bringen die Transformation zur Universalbank voran

Bei den Ratenkrediten im Privatkundengeschäft ist das Volumen auf den neuen Rekordwert von 19,7 Milliarden Euro (2023: 18,5 Milliarden Euro) gestiegen - ein Plus von 7 Prozent. Damit gelang es im zehnten Jahr in Folge, den jeweiligen Vorjahreswert zu übertreffen.



Hier geht es zum TARGOBANK Jahresbericht 2024

Deutliche Effizienzsteigerung



Das Volumen der Tagesgelder legte um 40 Prozent (2023: 9,2 Milliarden Euro) zu, insgesamt stieg das Einlagen-Volumen um 10,1 Prozent. Diese Zunahme ermöglichte es der TARGOBANK, das stark gewachsene Volumen an vergebenen Krediten günstig zu refinanzieren. Dies ist ein wichtiger Grund, weshalb das Aufwands-Ertrag-Verhältnis 2024 mit 46,3 Prozent noch einmal unter dem bereits sehr guten Wert des Vorjahrs (2023: 49,6 Prozent) liegt. Ein weiterer Grund sind Kostensenkungen, die unter anderem durch die Einführung digitaler, effizienterer Geschäftsprozesse erzielt wurden.



Das Volumen aller Wertpapier-Depots der TARGOBANK stieg um gut 15 Prozent (2023: 17,3 Milliarden Euro). Bei den Direkt-Depots erhöhte sich das Volumen um 50,2 Prozent, die Zahl der Kund*innen stieg hier um 13,4 Prozent. Das Volumen der Plus-Depots hat 2024 um 15 Prozent, das der Klassik-Depots um 14,5 Prozent zugelegt. Die Zahl der Starter-Depots für junge Menschen am Beginn ihres Berufslebens nahm im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent zu. Die Zahl der Investmentsparpläne wuchs um 20,6 Prozent.



Transformation zur Universalbank



"Die TARGOBANK hat die Fähigkeit bewiesen, auch in wechselhaftem Marktumfeld Kurs zu halten. Wir wollen diese Stärke deutlich weiterentwickeln, um in Zukunft noch besser auf Schwankungen, Krisen, aber auch auf einzigartige Chancen eingestellt zu sein. Deshalb treiben wir die Transformation der TARGOBANK zu einer diversifizierten Universalbank mit aller Kraft voran", erklärte Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK und Country Managerin für Deutschland auf Konzernebene der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Über den nach wie vor zentralen Privatkundenbereich hinaus baut die TARGOBANK seit mehreren Jahren den Geschäfts- und den Firmenkundenbereich aus und tätigt dazu auch Akquisitionen. Jüngstes Beispiel hierfür ist die Unterzeichnung der verbindlichen Vereinbarung der TARGO Deutschland GmbH zum Kauf der Oldenburgischen Landesbank (OLB) im März 2025. Der Akquisition müssen die Aufsichtsbehörden (u.a. EZB) noch zustimmen. "Durch die Kombination unserer komplementären Aktivitäten beschleunigen wir fundamental unseren Wachstumskurs in Deutschland", so Isabelle Chevelard. Mit der Akquisition wird die TARGOBANK Gruppe zu den Top 10 der privaten Banken in Deutschland gehören und eines der größten privaten Bankfilialnetze betreiben. Neben Großstandorten wie dem Kundencenter Duisburg mit rund 2.000 Beschäftigten umfasst das Filialnetz der TARGOBANK aktuell 340 Standorte. Dieses wird kontinuierlich modernisiert und ausgebaut: 2024 kamen neue Beratungsbüros in Güstrow, Homburg, Leipzig, Northeim und Suhl hinzu.



Zuwächse im Geschäfts- und Firmenkundenbereich



Im Geschäftskundenbereich steigerte die herstellerunabhängige TARGOBANK Autobank ihr Finanzierungsvolumen um rund 20 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro (2023: 1,2 Milliarden Euro). In der Absatzfinanzierung, wo die TARGOBANK mit Möbelhäusern, Elektronik- und Baumarktketten kooperiert, gelang eine Steigerung der vom Handel eingereichten und gebuchten Kredite um 4,7 Prozent auf 715 Millionen Euro (2023: 683 Millionen Euro).



Der Firmenkundenbereich mit den Einheiten Factoring, Equipment Finance und Corporate & Institutional Banking hat 2024 gut 31 Prozent zum gesamten Kreditvolumen der TARGOBANK beigetragen. Hierzu zählt das Volumen von rund 50 Milliarden Euro angekaufter Rechnungen durch die Factoring-Sparte der TARGOBANK. Die Equipment Finance-Sparte steigerte das Portfolio- und Anlagevermögen 2024 um gut 14 Prozent auf nahezu 2 Milliarden Euro (2023: 1,75 Milliarden Euro). Eine wichtige Finanzierungsform, die TARGOBANK Corporate & Institutional Banking anbietet, sind Schuldscheindarlehen, deren Volumen im Berichtsjahr um 16 Prozent auf 418 Millionen Euro (2023: 361 Millionen Euro) anwuchs.

Gesellschaftliche und ökologische Verantwortung



Die TARGOBANK stellt sich ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung und hat für diese Aufgabe ein im Berichtsjahr um vier Mitarbeiterinnen erweitertes CSR-Team eingerichtet. Die Bank und ihre Mitarbeitenden engagierten sich auch 2024 mit Geldspenden und persönlichem Einsatz für zahlreiche soziale, ökologische und humanitäre Projekte. Zum Standort Düsseldorf und der umliegenden Region bekennt sich die TARGOBANK mit dem partnerschaftlichen Projekt "Fortuna für alle". In Duisburg finanzierte die TARGOBANK das 2024 erstmals veranstaltete DU_Kultur|en_Festival.

Die Konzernmutter der TARGOBANK, die genossenschaftliche Crédit Mutuel Alliance Fédérale, stellt 15 Prozent des Konzernergebnisses jährlich als Gesellschaftliche Dividende für soziale und ökologische Ziele bereit. Ein Teil des Geldes kommt der TARGOBANK Stiftung zugute, die 2024 ihre Aktivitäten deutlich ausgebaut hat und im Rahmen einer Förderrunde zum Thema Biodiversität sieben Umweltprojekte, vor allem zum Moorschutz, unterstützt.

Mit der 2024 gestarteten TARGOBANK Climate School bildet die Bank alle Mitarbeitenden zum Thema Klimaschutz fort. Ihren eigenen CO2-Austoß konnte die Bank von 2019 bis 2023 um 38 Prozent reduzieren (die CO2-Bilanz für 2024 liegt erst im kommenden Jahr vor). Im Zuge der Umstellung der Dienstwagenflotte auf Elektromobilität wuchs die Zahl der E-Autos 2024 um das Eineinhalbfache auf 70 Fahrzeuge an. Zudem förderte die Bank die Einrichtung von 300 privaten Wallboxen bei den Mitarbeitenden.



Steigende Mitarbeitendenzahl



Aufgrund des Ausbaus der TARGOBANK zur Universalbank wuchs die Mitarbeitendenzahl 2024 um knapp 3 Prozent auf 7.400 (2023: 7.200 Mitarbeitende). Neueinstellungen gab es vor allem in der IT sowie im Kundencenter in Duisburg. 216 neue Auszubildende und Dual Studierende starteten im Berichtsjahr ihren beruflichen Lebensweg bei der TARGOBANK.

Die Bank bekennt sich zur Vielfalt ihrer Mitarbeitenden und engagiert sich durch konkrete Projekte für Inklusion. 2024 veröffentlichte die TARGOBANK erstmals einen Diversity Report. Wegen zahlreicher Benefits für Mitarbeitende und ihrer dezidierten sozialen Verantwortung, etwa im Rahmen des Gesundheitsmanagements "Ça va - Wie geht's?", erhielt die TARGOBANK 2024 zum 18. Mal in Folge das Qualitätssiegel als Top-Arbeitgeber.







