Gemischte Gefühle gegenüber KI am Arbeitsplatz / Repräsentative Umfrage unter mehr als 2000 Erwerbstätigen zeigt gespaltenes Echo

Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt. Aus diesem

Grund stellt die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in diesem Jahr den

Internationalen Tag für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

(https://www.ilo.org/meetings-and-events/world-day-safety-and-health-work-2025)

am 28. April unter das Motto KI und Digitalisierung. KI-Anwendungen können neue

oder verstärkte Belastungen für Beschäftigte schaffen, sie können sie aber auch

sinnvoll unterstützen und den Arbeitsschutz stärken. Beispiele dafür sind

computergesteuerte Fahrzeuge oder KI-gestützte Vorrichtungen, die helfen,

Unfälle an Maschinen zu vermeiden.



Aber wie viel Vertrauen haben Erwerbstätige in Anwendungen mit Künstlicher

Intelligenz an ihrem eigenen Arbeitsplatz?





Eine repräsentative Umfrage der forsa Gesellschaft für Sozialforschung und

statistische Analysen mbH im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung (DGUV) unter mehr als 2.000 Erwerbstätigen ergibt ein

gespaltenes Bild: 42 Prozent der Befragten äußerten Vertrauen gegenüber

KI-gesteuerten Maschinen und Fahrzeugen, 40 Prozent dagegen sagten, sie hätten

kein Vertrauen in diese Technologie. Allerdings geben ohnehin nur 11 Prozent der

Beschäftigten an, dass in ihrem Unternehmen bereits KI-gestützte Maschinen

eingesetzt werden.



Männer und Jüngere sehen KI positiver



Ein Problem bei KI-Systemen: Es ist oft unklar, wie diese Systeme zu ihren

Entscheidungen kommen. Das mag auch die Unsicherheit erklären, die

KI-Anwendungen bei manchen Nutzerinnen und Nutzern auslösen. Bei der Frage,

welche Personen KI in der Arbeitswelt eher positiv gegenüberstehen und wer sie

eher negativ bewertet, zeigten sich in der Umfrage signifikante Unterschiede.



Männer (50 Prozent) äußern deutlich häufiger Vertrauen in KI-Anwendungen als

Frauen (32 Prozent) und jüngere Erwerbstätige (57 Prozent) deutlich häufiger als

ältere Beschäftigte (28 Prozent).



In den verschiedenen Branchen bringen am häufigsten die Beschäftigten im

verarbeitenden Gewerbe (56 Prozent) sowie in freiberuflichen, wissenschaftlichen

und technischen Dienstleistungsberufen (53 Prozent) KI-gesteuerten Maschinen

Vertrauen entgegen.



Fragt man ganz allgemein nach der Einstellung zum Einsatz von KI-Anwendungen in

der Arbeitswelt, überwiegt der Anteil derer, die in KI-Tools eine Unterstützung

bei der eigenen Arbeit sehen (29 Prozent). Elf Prozent geben hingegen an, sich

durch KI-Tools eher gestresst und verunsichert zu fühlen. 52 Prozent geben an,

dass am eigenen Arbeitsplatz keinerlei KI-Tools eingesetzt werden.



Rahmendaten der Umfrage



Im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) führte die

forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH eine

repräsentative Online-Befragung unter Erwerbstätigen in Deutschland durch. Vom

28. Februar bis 7. März 2025 wurden insgesamt 2.018 Erwerbstätige, darunter 578

Führungskräfte und Unternehmer, in Unternehmen mit mindestens zwei Mitarbeitern

befragt.



Die Ergebnisse stehen als " DGUV Barometer Arbeitswelt 2025

(https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/5099) " in der

Publikationsdatenbank der DGUV zum Download zur Verfügung.



Hintergrund



Mehr zu den Herausforderungen und Potenzialen von KI für Sicherheit und

Gesundheit in der Arbeitswelt finden Sie auch auf den Seiten der BAuA (https://w

ww.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Digitalisierung-KI/Kuenstliche-Intelligen

z/_functions/BereichsPublikationssuche_Formular) , in Ausgabe 3/2025

(https://forum.dguv.de/ausgabe/3-2025) der Fachzeitschrift DGUV forum und auf

den Seiten der ILO

(https://www.ilo.org/meetings-and-events/world-day-safety-and-health-work-2025)

.



Pressekontakt:



Stefan Boltz



Pressesprecher

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand

Glinkastraße 40, 10117 Berlin

Tel.: +49 30 13001-1414



E-Mail: mailto:presse@dguv.de

https://www.dguv.de

Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachten

Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65320/6018805

OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)