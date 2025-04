Vom ETF-Liebling zum Problemfall?

Frankfurt am Main (ots) -



- Börsen quittieren Unsicherheit mit Kursverlusten

- MSCI-World mit sehr hoher USA-, Dollar- und Tech-Gewichtung

- Aktive Fonds gegenüber ETFs aktuell im Vorteil

- Die Vermögensstruktur bleibt das A und O der langfristigen Geldanlage



Er gilt als der Welt-Aktienindex schlechthin: der MSCI World. Gerade für

unerfahrene Kleinanleger sind deshalb die ihn abbildenden ETFs (Exchange Traded

Funds) oft der Ersteinstieg ins Börsenuniversum im Glauben, damit breit gestreut

weltweit zu investieren. Und unter Schwankungen gab es tatsächlich für diese

ETFs in den letzten Jahren nur eine Richtung: Aufwärts.





Doch das Blatt hat sich jüngst gewendet. Insbesondere die großen Fonds undPensionskassen, also institutionelle Anleger, haben schnell auf die erratischePolitik des US-Präsidenten reagiert und Geld aus Amerika abgezogen. Die Folge:Die Kurse amerikanischer Aktien, vor allem die der Tech-Werte, sind deutlichgefallen. Und mit ihnen die Kurse der ETFs, allen voran diejenigen, die den MSCIWorld abbilden.Börse quittiert UnsicherheitGenerell gilt: Die Aktienkurse orientieren sich an den Fundamentaldaten derUnternehmen. Und die lassen sich in ruhigem Umfeld weitaus besserprognostizieren als in Zeiten hoher Verunsicherung. Und genau die wird derzeitdurch die unberechenbare US-Politik ausgelöst. Immer mehr Anleger gehen dabei,so wie namhafte Wissenschaftler und Wirtschaftsexperten, davon aus, dass ein "Amerika gegen den Rest der Welt " den USA wirtschaftlich mehr schaden wird. DieFolge: Massive Kapitalabflüsse aus den USA, eine Abwertung des US-Dollarsgegenüber den anderen Leitwährungen und sinkende Kurse bei US-Aktien. Noch vielmehr aber wiegt für Anleger, dass die USA gerade das über Jahrzehnteentstandene, in sie gesetzte Vertrauen als stabiler Handels- und Bündnispartnerverspielen.Dazu Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA DeutschesInstitut für Vermögensbildung und Alterssicherung: "Trump glaubte, dass schoneinfachste Mittel wie Einfuhrzölle und Drohgebärden ausreichen, um die heimischeProduktion schnell auf Touren zu bringen. Er hat völlig unterschätzt, wieabhängig die Produktion von Rohstoffen und Zulieferungen aus dem Ausland ist undwie flüchtig investiertes Kapital sein kann. Anscheinend hatte er auch nicht imBlick, wie verschnupft die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger auf den Verfallihrer primär in Aktien investierten Pensionspläne reagieren können. Es ist zubefürchten, dass seine hektischen Manöver dennoch weitergehen. Das Wort vonFachleuten scheint bei ihm wenig Gewicht zu haben. Wenn das nicht schnell endet,werden sich die Handels- und Kapitalströme weltweit völlig neu sortieren,