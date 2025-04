Moderate Verluste - Unklare Lage im Zollstreit belastet

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nach den Vortagesgewinnen leicht verloren. Neue Signale im Zollstreit zwischen den USA und China dämpften Hoffnungen auf eine rasche Einigung zwischen beiden Ländern. Zudem gab es durchwachsene Signale von zahlreichen Unternehmenszahlen.

Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,52 Prozent auf 5.072,02 Punkte. Außerhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Der Schweizer SMI zog um 0,11 Prozent auf 11.821,81 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,18 Prozent auf 8.388,24 Punkte nachgab.

Die Lage im Zollstreit bleibt unklar. Hatten am Vortag noch Entspannungssignale die Börsen angetrieben, gab es nun Ernüchterung. China wies eine Darstellung von US-Präsident Donald Trump zurück, wonach beide Seiten im Handelsstreit in direktem Kontakt stünden. Zuvor hatten bereits Aussagen der US-Regierung Hoffnungen auf eine baldige Einigung gedämpft. So hat US-Präsident Donald Trump China im Zollstreit seinem Finanzminister Scott Bessent zufolge kein einseitiges Angebot gemacht.