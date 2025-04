INTEC Energy Solutions stellt auf der INTERSOLAR Europe 2025 aus (FOTO)

London (ots) - Wir von INTEC Energy Solutions, einem führenden Anbieter

innovativer Energielösungen, freuen uns, unsere Teilnahme an der Intersolar

Europe 2025 anzukündigen - der weltweit führenden Fachmesse für die

Solarbranche. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 9. Mai 2025 im Messe München

Exhibition Center in München, Deutschland, statt. Interessierte Besucher sind

herzlich eingeladen, uns in Halle A4, Stand 240 zu besuchen.



Innovation und globale Präsenz





Unsere Erfahrungen auf den vergangenen Intersolar-Messen haben uns durch

wertvolle Interaktionen mit internationalen Gästen und Branchenexperten

inspiriert und bestärken weiter unser Engagement für die Beschleunigung der

Energiewende sowie die Förderung eines nachhaltigen Lebens.



INTEC Energy Solutions hat sich seit der Gründung als einer der globalen

Marktführer in der Solarindustrie etabliert. Durch enge Zusammenarbeit mit

Investoren, Projektentwicklern, Herstellern, unabhängigen Stromerzeugern (IPPs)

und EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement and Construction) setzen wir

innovative Projekte erfolgreich um. Während unser Fokus ursprünglich auf groß

angelegte Photovoltaik-Projekten (PV) lag, hat sich INTEC zu einem weltweit

führenden Unternehmen entwickelt, das sich der nahtlosen Umsetzung

schlüsselfertiger EPC-Projekte, BESS-Projekten, der Projektentwicklung sowie dem

umfassenden Betrieb und der Wartung (O&M) und der Beratung widmet.



Unser umfangreiches Portfolio umfasst über 190 Projekte mit einer installierten

und gesicherten Gesamtleistung von 3,9 GW. Neben unserer starken globalen

Präsenz in Europa, der Asien-Pazifik-Region (APAC) und Afrika befindet sich

unser globales Hauptquartier in London.



Fachwissen und neue Energiekonzepte auf der Intersolar Europe 2025



Auf der Intersolar Europe 2025 präsentiert das Expertenteam von INTEC neueste

Entwicklungen und Lösungen in den Bereichen EPC, O&M, Energiespeicherung sowie

nachhaltige Energiekonzepte. Die Messe bietet eine ideale Plattform für den

Austausch mit internationalen Partnern und Fachleuten. Wir laden Sie herzlich

ein, unseren Stand zu besuchen und mehr über unsere aktuellen Projekte und

Dienstleistungen zu erfahren.



Terminvereinbarung & Kontakt:



Für die Vereinbarung eines Treffens mit unserem Team, um

Partnerschaftsmöglichkeiten zu besprechen oder neue Projekte zu erkunden,

kontaktieren Sie uns gerne unter: mailto:marketing@in-tecenergy.com



Wir freuen uns darauf, Sie auf der Intersolar Europe 2025 zu treffen und

gemeinsam neue Möglichkeiten zur Förderung einer nachhaltigen Energiezukunft zu

erkunden.



Pressekontakt:



Kübra KOÇ DAGDELEN

Director of Global Marketing & Communications

+49 911 477 698 03

+90 549 604 60 91

293 Green Lanes, Palmers Green, London N13 4XS, UK

Frauentorgraben 5, 90443 Nürnberg, Deutschland

mailto:k.dagdelen@in-tecenergy.com

http://www.in-tecenergy.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162962/6018832

OTS: INTEC Energy Solutions