Wie die EU mit einem technischen Standard autonomes Fahren sicherer machen - und Tesla treffen könnte

druidej schrieb 22.04.25, 10:33

"Außerdem, wenn schon alle von extrem schlechten Zahlen ausgehen, und die Aktie sich mehr als halbiert hat, dann ist dass schon im Kurs drin."



Da gebe ich zu bedenken, dass wir kursmäßig immer noch höher liegen als im August und September 2024, danach hat sich die Aktie (mMn irrational) mehr als verdoppelt, weil man irgendwie geglaubt hat, Elons Buddy Trump würde Tesla Milliarden schenken. Die Verluste 2025 sind praktisch die Gewinne nach Trumps Wahlsieg.



Jetzt sollte sich jeder mal selbst fragen, ob Tesla seit August irgendwelche Fortschritte gemacht hat, die einen Kursanstieg rechtfertigen würden. Mehr Absatz? Höhere Gewinnmargen? Erfolgreiche neue Produkte (Cybertruck, Robotaxi, AI, Roboter)? Weniger Schulden? Bessere konjunkturelle Situation? Günstige Währungs- bzw. Zoll-Situation? Besseres Marken-Image? Bessere Führung durch den CEO? Ich tue mir da ehrlich gesagt recht schwer, aktuell Positives für Tesla zu finden. Wenn das Positivste an Tesla ist, dass der Kurs angeblich schon so stark gesunken sei, dann sieht es düster aus bei einer immer noch zigfach überbewerteten Aktie, die trotz Krise höher steht als vor 7 Monaten, als die Welt noch recht rosa war.



Was "im Kurs drin" ist, ist die globale Dominanz Teslas bei EVs mit einem Marktanteil von über 50% bei allen Autos, denn Tesla Marktkapitalisierung ist höher als die aller anderen Autobauer zusammen. D.H. auch, dass EVs in den nächsten 5-10 Jahren praktisch alle Verbrenner verdrängen müsste. Oder man glaubt daran, dass Robotaxis, die ich bei Tesla nicht sehe, wundersame Goldesel werden, indem Tesla innerhalb von wenigen Monaten vier bis fünf aktuell technisch bessere Wettbewerber überholt und alle laufenden Kosten von Robotaxis (Unterhalt, Verschleiß, Versicherung, Regulatorisches, Marketing) wegzaubert. Zu viel Glauben für mich, auch kurz nach Ostern.