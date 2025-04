Mit maßgeschneiderten Kampagnen und vertriebsnaher Begleitung zu neuen Mitgliedschaften für Fitnessstudios (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Verl (ots) - In der Fitnessbranche herrscht ein harter Wettbewerb - unter denStudios hat sich ein regelrechter Kampf um Mitglieder entfacht. MitgliederWachstum bietet die Lösung: So bieten Luca Weigel und Antonios Kompodietas,Gründer und Geschäftsführer der Werbewunder GmbH, eine effiziente Kombinationaus Marketing, Prozessoptimierung und Vertriebsexpertise an, die Fitnessstudiosgezielt zu mehr Profitabilität verhilft. Wie die Zusammenarbeit in der Praxisabläuft und was Mitglieder Wachstum von anderen Agenturen unterscheidet,erfahren Sie hier.Ein Fitnessstudio lebt von seinen Mitgliedschaften. Die wachsende Konkurrenzdurch Fitness-Discounter und große Filialisten macht die Mitgliedergewinnung fürkleinere, inhabergeführte Studios umso wichtiger. Weil hier aber Trainer oftauch Verkaufsaufgaben übernehmen und die Werbebudgets gering sind, nehmen vieleStudioinhaber die Unterstützung von Agenturen in Anspruch - und werden nichtselten bitter enttäuscht. Zwar werden ihnen Kundenanfragen vermittelt, dochhäufig sind diese Leads minderwertig: Die Kontakte sind nicht erreichbar, siehegen kein echtes Interesse oder erscheinen nicht zu Terminen. Einunzureichender interner Verkaufsprozess mindert die Abschlussquote zusätzlich."Den meisten Studios fehlt es an einem Flow hochwertiger Interessenten", verrätLuca Weigel, Gründer und Geschäftsführer der Werbewunder GmbH. "Durch fehlendeoder unqualifizierte Leads entsteht stattdessen großer Aufwand, der keineResultate erzeugt.""Für die erfolgreiche Mitgliedergewinnung braucht es nicht nur durchdachteKampagnen zur Lead-Generierung, sondern auch einen effizientenVertriebsprozess", ergänzt Antonios Kompodietas, ebenfalls Geschäftsführer derWerbewunder GmbH. "Denn mit der richtigen Strategie kann jeder Interessent alsMitglied gewonnen werden." Mit Mitglieder Wachstum, einer Marke der WerbewunderGmbH, haben es sich die Experten zur Aufgabe gemacht, kleinere bis mittlereetablierte Fitnessstudios dabei zu unterstützen, qualifizierte Kundenanfragen zugewinnen, ihre internen Prozesse zu optimieren und ihre Abschlussquoten zusteigern. Durch individuelle Multichannel-Kampagnen stellen sie dabei sicher,dass das spezifische Angebot ihrer Kunden optimal vermarktet und derenZielgruppe zuverlässig erreicht wird. Mit der Kombination aus Marketing,Prozessanalyse und Vertriebsschulung sowie direkten Einblicken aus der Führungihrer zwei eigenen Fitnessstudios konnten Luca Weigel und Antonios Kompodietasbereits unzähligen Fitnessstudiobetreibern dabei helfen, die Profitabilität