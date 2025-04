Milliarden weg, trotzdem bullish: Cathie Woods ARK-ETFs

Cathie Woods Anlagestrategie scheint simpel: Ihre ARK-ETFs investieren typischerweise in Aktien von aufstrebenden Hightech-Unternehmen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Blockchain, BioTech oder Robotik.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

In den zehn Jahren bis 2024 hat der ARK Innovation ETF laut einer aktuellen Analyse von Amy Arnott (Morningstar) rund 7 Milliarden US-Dollar an Anlegervermögen vernichtet. Damit ist er der drittgrößte Vermögensvernichter unter allen gemanagten Fonds und ETFs in diesem Zeitraum.

Und nicht alle Anleger teilen Woods Zuversicht. ​Im Jahr 2024 verzeichnete der ARK Innovation ETF (ARKK) Nettoabflüsse in Höhe von etwa 2,6 Milliarden US-Dollar, was ihn zum thematischen ETF mit den höchsten Abflüssen in diesem Jahr machte.

Wie übersteht Woods Fond Zeiten extremer Volatilität?

Das sind die neuesten Investments von Cathie Wood

Wood hat ihre Positionen in KI-basierter Gesundheitsdiagnostik ausgebaut.

Im Januar 2025 erwarb ARK Invest über 378.000 Aktien von Tempus AI im Wert von etwa 12,2 Millionen US-Dollar, verteilt auf die ETFs ARKK und ARKG. ​

Zudem hat ARK Invest fast 4 Millionen Aktien des Bio-Tech-Unternehmens Recursion Pharmaceuticals erworben. Der Konzern hat sich auf die Entwicklung von Medikamenten für seltene Krankheiten konzentriert.

Nach einer Pause hat ARK Invest im Januar 2025 über 39.000 Amazon-Aktien gekauft, wodurch sich der Gesamtbestand auf über 400.000 Aktien erhöhte.

Und trotz vorheriger Verkäufe hat Wood im März 2025 erneut in Palantir investiert. Für den ARKK-ETF wurden Aktien im Wert von 9,7 Millionen US-Dollar und für den ARKF-ETF im Wert von 2,2 Millionen US-Dollar hinzugefügt.

Ebenso im März 2025 hat ARK Invest seine Position in Robinhood erheblich verstärkt, indem Aktien im Wert von insgesamt 15,7 Millionen US-Dollar für den ARKK-ETF erworben wurden. ​

Auch hat Wood ihre Beteiligung an der Kryptowährungsbörse Coinbase weiter ausgebaut. Im März 2025 wurden Aktien im Wert von 10,1 Millionen US-Dollar für den ARKK-ETF und im Wert von 2,2 Millionen US-Dollar für den ARKF-ETF gekauft.

Woods ARKK-ETF erzielte 2024 eine Rendite von 8,4 Prozent. Der S&P 500 überflügelte diesen Wert mit einer Steigerung von rund 19 Prozent. In diesem Jahr liegt der das Minus bei rund 2 Prozent. Allerdings war die Performance in den letzten Jahren von erheblichen Schwankungen geprägt, mit einem starken Anstieg im Jahr 2020 von 152,71 Prozent und einem deutlichen Rückgang im Jahr 2022 von Minus 66,97 Prozent. Unterm Strich bleibt eine annullierte Rendite von rund 9,8 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,49 $ , was einem Rückgang von -6,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer