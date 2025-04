METLEN und Glenfarne schließen bahnbrechenden Vertrag über Solar- und Batteriespeichersysteme in Chile mit einer installierten Gesamtleistung von 588 MW und einer Energiespeicherkapazität von 1.610 MWh

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - METLEN Energy & Metals S.A. ("METLEN")

und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Glenfarne Asset Company, LLC

("Glenfarne") haben eine Vereinbarung über den Erwerb eines Portfolios von

Solar- und Batteriespeichersystemen ("BESS") in Chile durch Glenfarne getroffen.



Die Transaktion umfasst in Betrieb befindliche Solarprojekte mit einer

Gesamtkapazität von 588 MW, die mit BESS-Anlagen mit einer Speicherkapazität von

1.610 MWh kombiniert sind. Der Bau der BESS-Anlagen ist im Gange und wird

voraussichtlich innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Mytilineos Metlen Energy & Metals -1,71 % Aktie 1 Aufrufe heute Tamakoschy 30.10.24, 18:57

Die Projekte profitieren von einer breiten geografischen Streuung und mehrerenVerbindungsknotenpunkten im chilenischen Sistema Eléctrico Nacional (SEN), waseine Optimierung des Portfolios ermöglicht.Der Gesamtpreis für die Übernahme beträgt 815 Mio. USD, einschließlich derÜbernahme von Schulden, und basiert auf bestimmten Finanzierungsannahmen undanderen Anpassungen. Der Abschluss der Transaktion ist geplant, wenn das BESS inBetrieb genommen wird, die behördlichen Genehmigungen vorliegen und bestimmteFinanzierungs- und andere übliche Bedingungen für diese Art von Transaktionenerfüllt sind.Diese wegweisende Vereinbarung ist Teil des globalen Asset-Rotation-Programmsvon METLEN für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und zeigt dieunvergleichlichen Fähigkeiten von METLEN, hochkomplexe Transaktionen weltweitumzusetzen.BESS sind zu einem integralen Bestandteil der Energiemärkte geworden. METLEN isteiner der Vorreiter bei der Umsetzung von Projekten zur Energiespeicherung -sowohl als Einzelanlage als auch auf hybrider Basis. Durch eine einzigartigeKombination von Fähigkeiten in den Bereichen Entwicklung, Engineering,Strukturierung und Bau sind wir in der Lage, in unserem globalen Energiegeschäfteinen erheblichen Wert zu schaffen.Der Geschäftsführer von METLEN, Evangelos Mytilineos, kommentierte diesebedeutende Transaktion wie folgt: " Dies ist eine wegweisende Transaktion fürMETLEN, da wir das Wachstum von M Renewables vorantreiben. Wir haben dasPotenzial des chilenischen Marktes für erneuerbare Energien im Jahr 2020 erkanntund es geschafft, die Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu meistern.Dabei haben wir diese Projekte sowohl in wirtschaftlicher als auch infinanzieller Hinsicht auf höchstem Niveau entwickelt, strukturiert und gebaut."Diese Vereinbarung stärkt unsere Beziehung zu Glenfarne auf dem Markt fürerneuerbare Energien, schafft aber auch die Grundlage für eine weitereVertiefung der Zusammenarbeit in anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse.Darüber hinaus ermöglicht es METLEN, in einem schwierigen Marktumfeld Kapital