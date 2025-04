BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Outperform" belassen. Chinesische Kunden seien zunehmend anspruchsvoll und konzentrierten sich auf Luxusmarken, die entweder quasi Anlagecharakter hätten, oder aber besonders heiß und innovativ seien, schrieb Analyst Luca Solca am Mittwoch in seinem Kommentar zu einem Besuch im Reich der Mitte. Besonders gefragt blieben Miu Miu und Ralph Lauren. Louis Vuitton und Dior liefen stabil und Cartier schwächle./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 13:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 2.359EUR auf Tradegate (24. April 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2600

Kursziel alt: 2600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m