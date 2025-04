Orestone kündigt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung über 600.000 $ sowie aktienbasierte Schuldentilgung an - Crescat Capital LLC wird zum strategischen Aktionär

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

24. April 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Börsensymbol TSX Venture Exchange: ORS) (FWB: O2R2) (das „Unternehmen“) gibt mit Freude eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von bis zu 13.333.333 Wertpapiereinheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,045 $ pro Einheit bekannt, mit der ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 600.000 $ generiert werden soll (die „Platzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant, der zum Erwerb einer Stammaktie berechtigt (ein „Warrant”). Jeder Warrant kann innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,08 $ eingetauscht werden.

Der Abschluss der Platzierung erfolgt am bzw. um den 9. Mai 2025 oder nach Maßgabe des Unternehmens auch zu einem späteren Zeitpunkt, und muss von der TSX Venture Exchange (die „Börse“) bedingt genehmigt werden. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse und der geltenden Gesetze kann das Unternehmen bestimmte Vermittler (Finder) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz mit einem Barhonorar vergüten, das 7 % des Platzierungserlöses entspricht.

Darüber hinaus begrüßt das Unternehmen mit der Firma Crescat Capital LLC („Crescat“) einen neuen strategischen Aktionär, der 8.728.328 Einheiten zeichnen wird. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 392.774,76 $. Die Zeichnung von Crescat erfolgt im Namen seiner fünf (5) Pooled Investment Funds über die Firma Crescat Portfolio Management LLC.

Erwartungsgemäß werden auch bestimmte Direktoren, leitende Mitarbeiter und andere unternehmensinterne Personen im Rahmen der Platzierung Einheiten erwerben. Eine solche Beteiligung gilt im Sinne der Börsenrichtlinie 5.9 („Policy 5.9“) und der darin aufgenommenen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) als „Transaktion mit verbundenen Parteien“ (Related Party Transaction). Das Unternehmen hat die Absicht, im Hinblick auf die Beteiligung verbundener Parteien an der Platzierung eine Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß der Vorschrift MI 61-101 [Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101] zu beanspruchen, da voraussichtlich weder der faire Marktwert (laut Definition in Vorschrift MI 61-101) des Transaktionsgegenstands noch der faire Marktwert der in Bezug auf die Transaktion vorgesehenen Gegenleistung – soweit dies die verbundenen Parteien betrifft – 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden (siehe MI 61-101).