Arxada bringt mit dem Desinfektionsmittel NUGEN(R) HLD-CD einen „Game Changer“ für das Gesundheitswesen auf den Markt

BASEL, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 24. April 2025 / Arxada, ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien und innovativen Lösungen, gibt die Einführung eines revolutionären Desinfektionsmittels für den Gesundheitsbereich bekannt: NUGEN HLD-CD. Dieser „Game Changer“ desinfiziert medizinische Geräte in nur fünf Minuten und stellt sicher, dass selbst widerstandsfähigste Mikroorganismen, die auch rauen Bedingungen trotzen, abgetötet werden.*

NUGEN HLD-CD wurde für das Gesundheitswesen mit seinen strengen Auflagen entwickelt. Dank seines breiten Wirkungsspektrums und der kurzen Kontaktzeiten ist das Mittel für alle kritischen Bereiche wie Operationssäle, Isolierstationen und den intensivmedizinischen Bereich geeignet, in denen rasche und sichere Abläufe entscheidend sind.

„Es ist uns eine große Freude, dem Gesundheitssektor unser neues Produkt NUGEN HLD-CD anbieten zu können“, so Uwe Holland, Head of Professional Hygiene EMEA bei Arxada. „Diese Lösung ist für Gesundheitseinrichtungen ein echter ‚Game Changer‘ in der Desinfektionstechnologie und gibt den Fachkräften ein wirksames Mittel an die Hand, das den Patienten mehr Sicherheit bietet und ein effektiveres Infektionsmanagement ermöglicht.“

Wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mitteilt, sind solche Infektionen in der EU und im EWR jährlich für über 3,5 Millionen Krankheitsfälle verantwortlich und verursachen mehr als 90.000 Todesfälle. Durch wirksame Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung könnten bis zu 50 % der therapieassoziierten Infektionen (HAI) verhindert werden.* NUGEN HLD-CD bietet einen wirksamen Schutz und gibt den medizinischen Fachkräften, die im direkten Kontakt mit den Patienten stehen, ein rasch wirksames Mittel an die Hand, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.

Darüber hinaus ist NUGEN HLD-CD eine ideale Lösung gegen Kontaminationen mit Clostridium difficile (C. diff)*, einem häufig vorkommenden und problematischen Keim im Gesundheitswesen, der sich über den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen ausbreitet.

Nähere Informationen zu NUGEN HLD-CD und seinen Anwendungsmöglichkeiten finden Sie unter https://www.arxada.com/en/hygiene/hygiene-emea/nugen-hld-cd bzw. hygiene@arxada.com.