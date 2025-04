Pepsico kappt Gewinnziel wegen Zollstreit - Quartalszahlen enttäuschen

AkibaBC schrieb 18.04.25, 15:43

"Auch wenn es vielleicht etwas unverständlich klingt: Das Markenportfolio von PepsiCo ist der Neid praktisch aller anderen Unternehmen weltweit. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Milliardenmarken. So erwirtschaftete PepsiCo im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von fast 92 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 58 % (53 Milliarden US-Dollar) auf Fertiggerichte. Dazu gehören die Marken Lay's, Cheetos und Doritos. Getränke trugen die restlichen 42 % des Nettoumsatzes (39 Milliarden US-Dollar) bei. Dazu gehören die gleichnamigen Softdrinks Pepsi und Gatorade.



PepsiCo ist in nahezu jedem Land der Welt aktiv und scheint ein wahrhaft globales Unternehmen zu sein. Allerdings ist es nicht ganz so global, wie man denken würde. Was meine ich damit?



Nordamerika repräsentiert lediglich 5 % der Weltbevölkerung. Dennoch machte es etwa 60 % des Nettoumsatzes von PepsiCo im Jahr 2024 aus. Die restlichen 95 % der Weltbevölkerung machten lediglich 40 % des Nettoumsatzes des Unternehmens aus. Dies eröffnet dem Unternehmen eine lange internationale Wachstumsperspektive. Dies ist wichtig zu beachten, da die fünfjährige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des organischen Umsatzes in internationalen Märkten 10 % beträgt. Zum Vergleich: Dies ist etwa 300 Basispunkte besser als auf dem nordamerikanischen Markt.



Anders ausgedrückt: PepsiCo hat viel Potenzial, in den bereits 1,3 Billionen US-Dollar großen Markt für Getränke und Fertiggerichte weltweit zu wachsen. Es wird erwartet, dass diese Kategorien in den kommenden Jahren jährlich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz wachsen werden.



Deshalb geht das Unternehmen davon aus, ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 % jährlich erzielen zu können. Da PepsiCo weiterhin in jährliche Produktivitätsinitiativen wie Automatisierung und Optimierung investiert, rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg der operativen Kernmarge um 20 bis 30 Basispunkte. Zusammen mit moderaten Aktienrückkäufen kann das Unternehmen realistischerweise wieder ein jährliches Wachstum des Kerngewinns pro Aktie (EPS) im hohen einstelligen Bereich erzielen (währungsbereinigt).



Abgesehen von den kurzfristigen Herausforderungen für 2025, die ich letzten Monat besprochen habe, sind Analysten weiterhin recht zuversichtlich hinsichtlich der Wachstumsaussichten von PepsiCo. Der Analystenkonsens von FAST Graphs geht davon aus, dass der Kerngewinn je Aktie im Jahr 2026 um 7 % auf 8,83 US-Dollar steigen wird (nach einem Anstieg von 1,5 % im Jahr 2025). Für 2027 wird ein weiterer Anstieg des Kerngewinns je Aktie um 6,9 % auf 9,44 US-Dollar prognostiziert.



Dieses Wachstum ist nicht gerade beeindruckend. Es erfüllt jedoch seinen Zweck, wenn man einen weiteren Aspekt von PepsiCo betrachtet: die marktführenden Dividendeneinnahmen. Die erwartete Dividendenrendite von 3,9 % stellt die des S&P 500-Index mit 1,4 % in den Schatten. Die Ausschüttung von PepsiCo ist zudem ausreichend durch Gewinne gedeckt, wobei die Kern-EPS-Ausschüttungsquote im Jahr 2025 voraussichtlich im Bereich von über 60 % liegen wird.



Und als ob das nicht genug wäre, verfügt das Unternehmen auch über eine spektakuläre Finanzkraft. Die Zinsdeckungsquote von PepsiCo lag im Jahr 2024 bei 14. Das reichte S&P, um dem Unternehmen bei stabilem Ausblick ein A+-Rating zu verleihen.



Die Bewertung von PepsiCo ist für mich der entscheidende Punkt und der Grund, warum ich meine Position im Februar aufgestockt habe. Das erwartete KGV des Unternehmens für die nächsten 12 Monate beträgt lediglich 17,4 (was einer Gewichtung von 77 % für 2025 und 23 % für 2026 entspricht). Dies liegt unter dem durchschnittlichen KGV der letzten 10 Jahre von 23 und meinem Fair-Value-Multiple von 20,7. Das bedeutet, dass die PepsiCo-Aktie 174 US-Dollar pro Aktie wert ist. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 147 US-Dollar (Stand: 10. April 2025) entspräche dies einem Abschlag von 16 % auf den Fair Value. Erfüllt PepsiCo die Wachstumserwartungen und erreicht mein Fair-Value-KGV, könnte das Unternehmen bis 2027 eine jährliche Gesamtrendite von 15 % erzielen (sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, basieren alle Angaben auf der CAGNY 2025-Präsentation von PepsiCo ).