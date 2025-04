Palantir sichert sich Millionen-ICE-Deal – Aktie geht steil!

Tipp aus der Redaktion Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Die Nachricht vom ICE-Vertrag wurde bereits am Karfreitag publik, konnte jedoch erst nach den Feiertagen Wirkung an den Märkten entfalten. Trotz eines zunächst schwachen Gesamtmarkts verlor die Aktie am Ostermontag nur 3,18 Prozent. Am Dienstag und Mittwoch haussierten die Titel, wobei die Aktie den US-Handel am Mittwoch mit einem satten Plus von 7,3 Prozent beendete.

Parallel profitierte die Aktie auch von einer allgemein freundlicheren Marktstimmung. US-Präsident Donald Trump kündigte jüngst eine deutliche Reduzierung der aktuell hohen Zölle auf chinesische Importe an: "145 Prozent sind sehr hoch und werden nicht so hoch bleiben. Sie werden nicht annähernd so hoch sein. Sie werden erheblich gesenkt werden. Aber sie werden nicht auf null sinken." Die Aussicht auf eine Deeskalation im Handelskonflikt wirkte sich demnach ebenfalls positiv auf technologieorientierte Titel wie Palantir aus.

Zudem rückt die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen am 5. Mai näher. Die Kombination aus geopolitischer Entspannung, neuen Aufträgen und KI-Fantasie sorgt dafür, dass Anleger zunehmend kaufen und sich die Aktie wieder ihrem Februarhoch nähert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 88,20EUR auf Tradegate (24. April 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.





Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen Jetzt Report kostenlos herunterladen!