Versandapotheken setzen Verkauf rezeptfreier Arzneimittel auf Amazon aus / Sanicare.de fordert rechtssicheren Vertrieb auf Online-Marktplatz (FOTO)

Bad Laer (ots) - Rezeptfreie Medikamente könnten bald nicht mehr über Amazon

verkauft werden: Versandapotheken in Deutschland stoppen ab Ende April 2025 den

Vertrieb apothekenpflichtiger Produkte über die Plattform. Hintergrund ist ein

wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27. März 2025. Dieses legt

fest, dass der Verkauf von Arzneimitteln auf Amazon nur dann zulässig ist, wenn

Kund:innen ausdrücklich in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer

personenbezogenen Gesundheitsdaten einwilligen - ein Mechanismus, der auf dem

Marktplatz aktuell fehlt.



Hintergrund des BGH-Urteils: Datenschutz im Fokus





Die Entscheidung (Az. I ZR 222/19, I ZR 223/19), die aus einem Vorlageverfahrenbeim Europäischen Gerichtshof hervorging, definiert Bestelldaten wie Name,Lieferadresse oder individualisierte Informationen zu Medikamenten alsgesundheitsbezogene Daten im Sinne der DSGVO. Ohne ausdrückliche Einwilligungder Kund:innen liegt ein Verstoß gegen Art. 9 DSGVO vor - verbunden mit derGefahr von Ordnungsgeldern bis zu 250.000 Euro für Versandapotheken.Apotheken tragen die Verantwortung - nicht AmazonDie volle datenschutzrechtliche Verantwortung trägt laut BGH-Urteil nichtAmazon, sondern die anbietende Apotheke. Der Plattform fehlt aktuell dienotwendige Infrastruktur zur Einholung einer DSGVO-konformen Einwilligung - einerheblicher rechtlicher Risikofaktor für Apotheken. Erste Abmahnungen wurdenbereits an rund 40 Versandapotheken verschickt, viele habenUnterlassungserklärungen unterzeichnet. Die Frist für weitere Anbieter endet am28. April 2025. Es ist davon auszugehen, dass rezeptfreie Medikamente ab diesemZeitpunkt nicht mehr über Amazon erhältlich sein werden.Sanicare warnt vor Marktverengung und Ausweichbewegung"Wir stehen für einen sicheren, verantwortungsvollen Onlinevertrieb vonMedikamenten. Doch ohne einen rechtssicheren technischen Rahmen - insbesondereeine DSGVO-konforme Einwilligung im Bestellprozess - können wir unsere Produkteauf Amazon nicht länger anbieten, ohne juristische Konsequenzen zu riskieren",erklärt Marcus Diekmann, Chief Digital Officer und Mitgesellschafter derSanicare Gruppe.Die aktuelle Entwicklung sei ein Beispiel dafür, wie gut gemeinte Regulierungzur Marktverengung führen könne. "Unsere Erfahrung zeigt: Kund:innen geben ihreDaten seit Jahren bewusst und freiwillig an - aus Interesse an ihrer Gesundheit,nicht aus Zwang."Der E-Commerce Experte Diekmann warnt: "Wenn Versandapotheken Amazon verlassenmüssen, profitieren davon nicht die stationären Apotheken, sondern großeAnbieter aus dem Ausland. Kund:innen, die online bestellen möchten, werden zuniederländischen Plattformen wechseln - mit allen bekannten Risiken und einemVerlust an Wertschöpfung in Deutschland."Appell an Plattformen, Politik und Branche"Wir brauchen jetzt schnelle, konkrete Maßnahmen, um diesen wichtigenVertriebskanal zu sichern", so Diekmann weiter. "Sonst drohen nicht nurwirtschaftliche Schäden durch Absatzrückgänge, sondern auch ein Präzedenzfall,der weitere sensible Produktgruppen im E-Commerce gefährden könnte."Er fordert eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten: "Versandapotheken,Plattformen, Politik und Hersteller müssen gemeinsam Lösungen entwickeln. Ichwerde in meinem Netzwerk alle Hebel in Bewegung setzen, um kurzfristig einetechnische Möglichkeit zur Einwilligung im Amazon-Checkout zu etablieren. Jetztbraucht es Dialog statt Blockade. Lasst uns gemeinsam handeln - für einenmodernen, sicheren und verbraucherorientierten Onlinehandel."Über SanicareSanicare ist eine der führenden Versandapotheken in Deutschland mit Sitz imniedersächsischen Bad Laer bei Osnabrück und Teil der Sanicare Gruppe. Mit einemJahresumsatz von über 90 Millionen EUR in 2024 setzt das Unternehmen auf einestarke digitale Transformation, innovative E-Commerce-Strategien und eine engeVerzahnung mit stationären Apotheken. Ziel ist es, als Love Brand fürGesundheits- und Apothekenprodukte zu wachsen und Kund:innen durchpersonalisierte Beratung und smarte digitale Lösungen einen echten Mehrwert zubieten.Pressekontakt:Vera VaubelVaubel MedienberatungTel.: +49-160-8472068E-Mail: mailto:medienberatung@vaubel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57223/6018987OTS: Sanicare.de