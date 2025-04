Uni-Abschlüsse für die Katz? – Trump krempelt das Bildungssystem um

Laut einem vom Weißen Haus veröffentlichten Factsheet fließen derzeit jährlich über 700 Milliarden US-Dollar in die amerikanische Hochschulbildung. Doch nur etwa die Hälfte der Absolventen finde anschließend einen Arbeitsplatz, der tatsächlich einen Studienabschluss erfordere. Diese Diskrepanz will Trump korrigieren.

Die neue Verordnung verpflichtet das Arbeits-, Bildungs- und Handelsministerium, sämtliche Programme zur Förderung von Arbeitskräften auf ihre Effizienz hin zu überprüfen und zu modernisieren. Im Fokus stehen dabei vor allem neue Industriezweige, die zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägt sind.

Unabhängig davon unterzeichnete Trump eine zweite Verordnung, mit der gezielt Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen im Bereich künstlicher Intelligenz geschaffen werden sollen. Die Regierung plant, Mittel aus sogenannten "ineffektiven Programmen" im Hochschulbereich umzuleiten und gezielt in praxisnahe Ausbildung zu investieren.

Trumps Initiative steht in engem Zusammenhang mit seiner Industriepolitik, die auf eine Wiederbelebung des verarbeitenden Gewerbes zielt. Der kombinierte Einsatz von Berufsausbildungsoffensive und Schutzzöllen auf Importe soll langfristig die Nachfrage nach in den USA hergestellten Produkten ankurbeln und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Analysten sehen in dem Schritt einen ambitionierten, aber zeitintensiven Umbau der US-Arbeitsmarktstrategie.

