Summa Silver - Erste Untersuchungen mit bis zu 40,4 g/t Gold und 759 g/t Silber!

Der Fokus von Summa Silver (WKN A2P4EE / TSXV SSVR) liegt auf den Silberprojekten des Unternehmens in den USA. Von dort sind auch in naher Zukunft weitere Bohrergebnisse zu erwarten. In der Zwischenzeit widmet sich die Gesellschaft von CEO Galen McNamara aber auch dem erst Ende Februar erworbenen Gold- und Silberprojekt Kennedy. Dort bestätigte eine erstes Beprobungsprogramm jetzt weitverbreitete, hochgradige Gold- und Silbervererzung!

Das Geologen-Team von Summa hatte vor einiger Zeit ein erstes Prospektions- und Probenentnahmeprogramm auf dem Kennedy-Projekt abgeschlossen. Damit wollten sie vor allem das Auftreten hochgradiger Gold- und Silbervererzung in zwei besonders aussichtsreichen Zielgebieten bestätigen: Gold Note und Coyote. Insgesamt 23 Proben wurden vor allem aus Bereichen entnommen, in denen in der Vergangenheit Arbeiten an der Oberfläche erfolgten (Sprenggruben und Halden), sowie aus Subcrops und Floats.

Und es zeigte sich, dass das Summa Silver-Team offenbar auf der richtigen Spur ist, denn die Highlights des Programms können sich mehr als sehen lassen! Summa stieß in den Proben nämlich unter anderem auf:

- 40,4 g/t Gold und 232 g/t Silber im Zielgebiet Gold Note,

- 10, 9 g/t Gold und 724 g/t Silber ebenfalls von Gold Note und

- 2, 9 g/t Gold und 759 g/t Silber im Zielgebiet Coyote

Und die hochgradige Mineralisierung ist nach Aussage des Unternehmens auf dem Kennedy weitverbreitet. Es gelang unter anderem, hochgradige Gold- und Silberadern sowie Brekzien in bislang kaum erkundeten Gebieten zu identifizieren, die nie zuvor mit moderner, systematischer Exploration in Berührung gekommen sind.

Erhebliches Entdeckungspotenzial

Kein Wunder, dass Summa Silver großes Potenzial auf eine Entdeckung sieht, zumal man insgesamt mehr als 22 Kilometer an hochgradigen Gold- und Silberquarzadern an der Oberfläche aufzeigen konnte. Damit, so das Unternehmen, sei es gelungen, ein komplexes System von Distriktgröße zu identifizieren!

Das Summa-Team bereitet nun bereits die nächsten Schritte vor und lässt sich dabei insbesondere von historischen Daten leiten. Die Geologen arbeiten weiterhin daran, die verfügbaren Daten aus dem historischen Bergbau zusammenzustellen und zu digitalisieren, um so zukünftige Explorationsprogramme genauer ausrichten zu können.

Galen McNamara, CEO von Summa Silver, erklärte: „Diese Untersuchungsergebnisse unterstreichen das außergewöhnlich hohe Potenzial des Kennedy-Projekts. Angesichts von etwa 22 Kilometern an bekannten, an der Oberfläche zutage tretenden Adern im gesamten Projektgebiet stehen wir erst am Anfang, das Ausmaß dieses Systems zu erfassen. Die tatsächliche Streichlänge und Tiefe dieser Adersysteme sind noch weitgehend unbekannt, da das Gebiet noch nicht von systematischen modernen Explorationsmethoden profitiert hat. Es bietet sich hier deshalb eine überzeugende Gelegenheit, durch gezielte, datengestützte Maßnahmen einen erheblichen Wert zu erschließen.“

Wie geht es weiter?

Wie Summa betont, stellen Gold Note und Coyote nur zwei von sechs auf dem Kennedy-Projekt definierten Zielgebieten dar – und keines dieser Ziele wurde bislang mit modernen Explorationsmethoden untersucht! Angesichts der vielsprechenden Ergebnisse gleich der ersten Explorationsaktivitäten sei nun, erklärte Summa, ein multidisziplinäres Programm bestehend aus geologischer Kartierung, Gesteinsprobenentnahmen, geophysikalischen Bodenuntersuchungen sowie geochemischen Bodenuntersuchungen, gefolgt von Bohrungen, gerechtfertigt, um den Gehalt und die laterale/vertikale Ausdehnung der oberflächennahen Mineralisierung zu bestimmen. Weitere Arbeitsprogramme sollen so noch dieses Jahr erfolgen.

Fazit: Summa Silver steht mit dem Kennedy-Projekt noch fast am Anfang, aber dieser war unserer Ansicht nach schon einmal sehr vielversprechend – sowohl was das Ausmaß als auch die Gehalte der entdeckten Mineralisierung betrifft. Mit weiteren erfolgreichen Programmen sollte das Unternehmen so in der Lage sein, auch dem Markt das Potenzial des Kennedy-Projekts zu bestätigen. Wir sind gespannt wie es weiter geht und warten jetzt erst einmal auf die Ergebnisse der sechs auf dem Silberprojekt Hughes abgeschlossenen Bohrungen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, auf http://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar. Sie sollten auch nicht als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen verstanden werden, weder explizit noch implizit. Sie ersetzen ferner in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen kein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktien oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen, sondern ausdrücklich um werbliche/journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Verantwortung. Es besteht keine vertragliche Beziehung zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f (5) BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Summa Silver halten und somit ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Dies kann unter Umständen den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH steht aktuell in einem bezahlten Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen, worüber sowohl auf der Website der GOLDINVEST Consulting GmbH als auch in Social Media, auf Partnerseiten oder in E-Mail-Nachrichten berichtet wird. Dies stellt einen klaren Interessenkonflikt dar. Die oben genannten Hinweise auf bestehende Interessenkonflikte gelten für alle Arten und Formen von Publikationen, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen über Summa Silver verwendet. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation angegebenen Kurse kann keine Gewähr übernommen werden.