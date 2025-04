Kamil Bregulla von der XB Real Estate GmbH & Co. KG über Investitionen in die Haustechnik (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Leverkusen (ots) - Viele Hausbesitzer sehen sich mit steigenden Heizkosten undunsanierten Gebäuden konfrontiert, wissen jedoch nicht, wo sie bei der Sanierungansetzen sollen. Kamil Bregulla, der Geschäftsführer der XB Real Estate GmbH &Co. KG, bietet maßgeschneiderte Lösungen, um Gebäude energieeffizient zumodernisieren - insbesondere durch die Installation von Fußbodenheizungen. Wiemoderne Heizsysteme den Wert einer Immobilie steigern können, verrät der Experteim Folgenden.Die Haustechnik der Zukunft verändert nicht nur die Art und Weise, wie wirunsere Häuser beheizen, sondern auch den Immobilienmarkt selbst. Mit derzunehmenden Verbreitung moderner Heiztechnologien wie Wärmepumpen, Solarthermieoder Photovoltaikanlagen, die langfristig niedrige Betriebskosten ermöglichen,wird es für Hausbesitzer immer wichtiger, in zukunftsfähige Lösungen zuinvestieren. Angesichts der steigenden Energiepreise wird Energieeffizienz immermehr zum entscheidenden Verkaufsargument. Käufer und Mieter bevorzugen smarte,gut ausgestattete und sparsame Immobilien - und sind bereit, für dieseEigenschaften mehr zu bezahlen. "Moderne Heizsysteme wie Fußbodenheizungen sindlängst nicht mehr nur ein Thema für Neubauten", erklärt Kamil Bregulla von derXB Real Estate GmbH & Co. KG. "Immer häufiger werden sie gezielt inBestandsimmobilien eingesetzt, um sowohl die Wohnqualität zu steigern als auchden Immobilienwert zu sichern.""Gerade die Fußbodenheizung punktet durch ihre hohe Energieeffizienz", fährt derSanierungsexperte fort. "Im Vergleich zu klassischen Heizkörpern arbeitet siemit deutlich niedrigeren Vorlauftemperaturen, wodurch die Wärme wesentlicheffizienter genutzt wird." Dank seiner langjährigen Erfahrung alsImmobilienkaufmann und Sanierungsexperte kennt Kamil Bregulla dieHerausforderungen, mit denen Hausbesitzer aktuell konfrontiert sind. Mit seinerBaufirma XB Real Estate GmbH & Co. KG hat er sich darauf spezialisiert,Privatkunden individuelle Lösungen zu bieten - insbesondere bei der Installationeffizienter Fußbodenheizungen. Von der ersten Beratung über die Planung bis hinzur fachgerechten Umsetzung sorgt sein Team für eine nachhaltige Sanierung, dienicht nur die Heizkosten senkt, sondern auch den Immobilienwert steigert -selbstverständlich immer mit Blick auf maximale Energieeffizienz und staatlicheFördermöglichkeiten. Seine Expertise in den Bereichen Immobilienfinanzierung,moderne Heiztechnik und Sanierungsstrategien machen Kamil Bregulla zumzuverlässigen Ansprechpartner für alle Hausbesitzer, die ihr Zuhausezukunftssicher gestalten möchten.Die Vorteile einer Fußbodenheizung"Moderne Heizsysteme wie die Fußbodenheizung bieten gegenüber klassischen