ZenaTech erhält für seine ZenaDrone von der FAA eine Teil-137-Bewilligung für den Einsatz als Landwirtschaftsdrohne und nimmt Kurs auf den 6 Mrd. $ schweren Weltmarkt für Landwirtschaftsdrohnen

Vancouver, British Columbia, 24. April 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone von der Federal Aviation Administration (FAA) die Erlaubnis erhalten hat, gewerbliche Tätigkeiten im Bereich der Landwirtschaft gemäß den einschlägigen Regeln und Vorschriften (14 CFR Teil 137) für das Besprühen von Pflanzen und die Präzisionslandwirtschaft durchzuführen. Diese Bewilligung ermöglicht es ZenaDrone, mit den abschließenden Tests und dem Einsatz der Drohne ZenaDrone 1000 für das Ausbringen von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, Düngemitteln und Saatgut aus der Luft im Auftrag von Kunden in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt sowie für staatliche Stellen zu beginnen. Das Unternehmen plant den Vertrieb dieser Lösungen über sein Drone-as-a-Service-Geschäftsmodell (DaaS) und will die Drohnenhardware und -lösung direkt an größere landwirtschaftliche Betriebe, Agrarunternehmen und Genossenschaften verkaufen.

„Mit der Teil-137-Bewilligung der FAA kann unser Team nun die letzten Tests abschließen und mit dem Verkauf unserer landwirtschaftlichen Lösungen starten. Drohnen bieten eine präzisere, effizientere, kostengünstigere und sicherere Alternative zu herkömmlichen Methoden. Sie benötigen weniger Chemikalien, reduzieren die manuelle Arbeitslast, vermindern Ernteschäden und erreichen selbst schwer zugängliche Gebiete. Wir planen und testen unsere Lösungen und setzen sie dann über unser DaaS-Modell zunächst in den USA und danach in Irland ein, wo wir bereits Pionierarbeit bei der Entwicklung von Drohnen für die Landwirtschaft geleistet haben“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.