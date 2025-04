Vantage Markets und Vantage Foundation unterstützen gemeinsam das Fahrerinnenprogramm von Grab Indonesia

JAKARTA, Indonesien, 24. April 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, hat in Zusammenarbeit mit seinem karitativen Arm, Vantage Foundation durch die Initiative #TradeforHope erfolgreich das Fahrerinnenprogramm von Grab Indonesia – Wiramudi Grab Program – unterstützt. Im Rahmen dieser Initiative wurden über 3.400 Frauen in mehreren Städten Indonesiens in die Lage versetzt, wirtschaftliche Möglichkeiten in der Ride-Hailing-Branche zu schaffen, indem ihnen Startkapital, wichtige Ausrüstungsgegenstände und finanzielle Anreize zur Verfügung gestellt wurden, damit sie sich eine nachhaltige Einkommensquelle aufbauen konnten.

Das Programm, das von November 2024 bis Januar 2025 lief, erzielte bemerkenswerte Ergebnisse. In Jakarta, Bali, Medan, Bandung, Makassar, Semarang und Yogyakarta wurden 1.400 neue Fahrerinnen eingestellt und 2.000 inaktive Fahrerinnen reaktiviert. Die Teilnehmerinnen erhielten kostenlose Fahrerkits, darunter Jacken und Helme, sowie Anreize zur Reaktivierung, um die weitere Teilnahme am Arbeitsleben zu fördern.