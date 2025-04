Stromkrise im Libanon: Weltbank gibt 250 Millionen Dollar

BEIRUT (dpa-AFX) - Die Weltbank hat dem Libanon einen Kredit in Höhe von 250 Millionen US-Dollar (etwa 240 Millionen Euro) genehmigt. Libanons Finanzminister Jasin Dschaber und Jean-Christophe Carret, Regionaldirektor der Weltbank für den Nahen Osten, unterschrieben eine entsprechende Vereinbarung, wie es in einer Mitteilung des libanesischen Finanzministeriums hieß. Das Geld soll die seit langem bestehende Stromkrise im Libanon lindern.

"Dieses Darlehen soll eine sauberere, zuverlässigere und effizientere Stromversorgung im Libanon ermöglichen", sagte Carret. Der Libanon hat nach Angaben des Finanzministeriums zudem eine vorläufige Genehmigung erhalten, den Kredit auf 400 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Der Kredit ist Teil eines umfassenderen Wiederaufbauprogramms im Umfang von voraussichtlich einer Milliarde US-Dollar, das durch zusätzliche internationale Hilfe finanziert werden soll.

Der Regierung im Libanon ist es in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen, das Land dauerhaft mit Strom zu versorgen. Ein Großteil des Landes überbrückt die regelmäßigen Ausfälle mit Energie aus Dieselgeneratoren. Der Strom des staatlichen Versorgers kommt in unregelmäßigen Abständen und ist zum Teil nur noch für zwei Stunden am Tag verfügbar./arj/DP/jha