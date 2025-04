Fiserv - Aktie im Rampenlicht - 24.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fiserv mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,57 % hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

Fiserv, Inc. (NYSE: FI), a leading global provider of payments and financial services technology solutions, today reported financial results for the first quarter of 2025. First Quarter 2025 GAAP Results GAAP revenue for the company increased 5% to …