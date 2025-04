TARGOBANK setzt ihren Wachstumskurs 2024 konsequent fort (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Jahresergebnis von 607 Millionen Euro vor Steuern in schwierigem Marktumfeld

- Rekordwert bei Ratenkrediten / Aufwand-Ertrag-Verhältnis sinkt auf 46,3

Prozent

- Erfolge in der Diversifizierung bringen die Transformation zur Universalbank

voran



In einem schwierigen Marktumfeld behauptete sich die TARGOBANK 2024 mit einem

Jahresergebnis in Höhe von 607 Millionen Euro (IFRS vor Steuern) und bleibt klar

auf ihrem Wachstumskurs. Damit liegt der Gewinn im vierten Jahr in Folge

deutlich oberhalb einer halben Milliarde Euro, wenngleich das durch

Sondereffekte begünstigte Rekordergebnis des Vorjahrs (2023: 671 Millionen Euro)

nicht erreicht wurde. Die Bilanzsumme ist um 7 Prozent auf 44,9 Milliarden Euro

gestiegen (2023: 41,9 Milliarden Euro).







Rekordwert von 19,7 Milliarden Euro (2023: 18,5 Milliarden Euro) gestiegen - ein

Plus von 7 Prozent. Damit gelang es im zehnten Jahr in Folge, den jeweiligen

Vorjahreswert zu übertreffen.



Hier geht es zum TARGOBANK Jahresbericht 2024 (https://targobank-magazin.de/wp-c

ontent/uploads/2025/04/TARGOBANK_JB_2024_final-1.pdf) .



Deutliche Effizienzsteigerung



Das Volumen der Tagesgelder legte um 40 Prozent (2023: 9,2 Milliarden Euro) zu,

insgesamt stieg das Einlagen-Volumen um 10,1 Prozent. Diese Zunahme ermöglichte

es der TARGOBANK, das stark gewachsene Volumen an vergebenen Krediten günstig zu

refinanzieren. Dies ist ein wichtiger Grund, weshalb das

Aufwands-Ertrag-Verhältnis 2024 mit 46,3 Prozent noch einmal unter dem bereits

sehr guten Wert des Vorjahrs (2023: 49,6 Prozent) liegt. Ein weiterer Grund sind

Kostensenkungen, die unter anderem durch die Einführung digitaler, effizienterer

Geschäftsprozesse erzielt wurden.



Das Volumen aller Wertpapier-Depots der TARGOBANK stieg um gut 15 Prozent (2023:

17,3 Milliarden Euro). Bei den Direkt-Depots erhöhte sich das Volumen um 50,2

Prozent, die Zahl der Kund*innen stieg hier um 13,4 Prozent. Das Volumen der

Plus-Depots hat 2024 um 15 Prozent, das der Klassik-Depots um 14,5 Prozent

zugelegt. Die Zahl der Starter-Depots für junge Menschen am Beginn ihres

Berufslebens nahm im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent zu. Die Zahl der

Investmentsparpläne wuchs um 20,6 Prozent.



Transformation zur Universalbank



"Die TARGOBANK hat die Fähigkeit bewiesen, auch in wechselhaftem Marktumfeld

Kurs zu halten. Wir wollen diese Stärke deutlich weiterentwickeln, um in Zukunft

noch besser auf Schwankungen, Krisen, aber auch auf einzigartige Chancen

eingestellt zu sein. Deshalb treiben wir die Transformation der TARGOBANK zu

einer diversifizierten Universalbank mit aller Kraft voran", erklärte Isabelle Seite 2 ► Seite 1 von 4





