American Airlines kassiert Jahresziele

FORT WORTH (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft American Airlines zieht angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen ihre Geschäftsprognosen für das laufende Jahr zurück. Neue Ziele will das Management erst nennen, wenn die wirtschaftlichen Aussichten klarer werden, wie die Gesellschaft am Donnerstag in Fort Worth (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Bisher hatte Konzernchef Robert Isom einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,70 und 2,70 US-Dollar angepeilt. Im vorbörslichen US-Handel ging es für die American-Airlines-Aktie um rund 0,75 Prozent abwärts.

Im ersten Quartal rutschte das Unternehmen bereits tiefer in die saisontypisch roten Zahlen. So lag der Umsatz der Gesellschaft 0,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie die Gesellschaft weiter mitteilte. Der Nettoverlust wuchs auch wegen gestiegener Personalkosten um mehr als die Hälfte auf 473 Millionen Dollar. Der bereinigte Verlust je Aktie lag mit 59 Cent weit über den 34 Cent aus dem Vorjahreszeitraum.