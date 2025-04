Klondike Gold beginnt mit Explorations- und Bohrarbeiten für 2025

24. April 2025, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX-V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) („Klondike Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn der Explorations- und Bohrarbeiten für 2025 im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Klondike District (das „Konzessionsgebiet“) bekannt zu geben, das 727 km² an Festgestein mit Gold in fortgeschrittenen Explorationen umfasst (siehe Abbildung 1).

Peter Tallman, President und CEO von Klondike, sagte: „Im Jahr 2025 werden die Bohrungen voraussichtlich am oder vor dem 28. April beginnen, womit ein mehrstufiges Programm zur Erweiterung der Größe der Goldmineralisierung im Korridor Eldorado Creek eingeleitet wird. Der gesamte Bohrplan peilt bedeutsame seitliche und tiefe vertikale Erweiterungen der hochgradigen Golderzgangzonen an und sieht erstmals Bohrungen mit einer Bohrlochlänge von bis zu 750 m vor, um eine beträchtliche Erweiterung der Mineralisierung in die Tiefe zu erproben.“

Das Bohrprogramm für 2025 basiert auf den positiven neuen Erkenntnissen, die aus den jüngsten Bewertungsarbeiten gewonnen wurden und unsere Goldmineralisierungsmodelle entscheidend aktualisiert haben. Das Explorationsteam von Klondike hat veraltete geologische Einheiten, die seit den 1980er Jahren verwendet werden, neu dargestellt und kartiert und mehrere einzelne Überschiebungsebenen innerhalb der zusammengesetzten Überschiebungszone Eldorado Fault zusammengestellt und kartiert. Darüber hinaus wurden anhand von Messungen von ausgerichteten Bohrkernen und neuen strukturellen Oberflächenkartierungen 3D-Struktur-, Erzgang- und Goldmineralisierungsmodelle entlang des Korridors „Eldorado Creek“ erstellt.

Das Unternehmen hat insbesondere hochgradige orogene Golderzgänge (>30 g/t Au) dokumentiert, die innerhalb einer vertikalen Höhe von 500 m von der Sohle des Eldorado Creek am Boden bis zu den Gipfeln der darüber liegenden Hügel zutage treten. Unsere neuen 3D-Mineralisierungs-/Strukturmodelle verbinden viele „nicht bebohrte Au-Vorkommen“ (siehe Abbildung 2) entlang mehrerer paralleler, geschichteter mineralisierter Verwerfungen miteinander.

Diese langen linearen Zonen, die goldhaltige Mineralisierungen enthalten, werden im Mittelpunkt der Explorationsbohrungen 2025 stehen, um ein beträchtliches Gebiet mit Goldmineralisierungen zu beschreiben, das sich von unserer bestehenden Mineralressourcenschätzung1 an der Oberfläche in die Tiefe erstreckt und 581.000 oz Au enthält, die unter Anwendung eines Goldpreises von 1.700 USD berechnet wurden.

Seite 2 ► Seite 1 von 4