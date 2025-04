Das in Tansania aktive Explorations- und Entwicklungsunternehmen Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; FRA: E1K) könnte möglicherweise wesentlich früher Cashflow aus der Goldproduktion erwirtschaften als bisher gedacht. Die jüngsten Überlegungen betreffen überraschenderweise nicht das Entwicklungsprojekt Imwelo, sondern das unternehmenseigene Tembo-Projekt in der Nachbarschaft von Barrick’s Weltklassemine Bulyanhulu, das erst vor wenigen Tagen die Bergbaulizenz erhalten hat. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Eigentümer einer lokalen Aufbereitungsanlage Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert!



Dessen privat betriebene Carbon-in-Pulp-Anlage (CIP) wurde vor Kurzem in Betrieb genommen, eine zweite, größere Anlage befindet sich im Bau. Nach dem Ausbau der Kapazität wird die Anlage voraussichtlich bis zu 620 Tonnen pro Tag (~30 t/h) verarbeiten können. Diese Anlage befindet sich auf einer Verarbeitungslizenz (PCL) innerhalb einer der Bergbaulizenz (ML) von Tembo. Der Eigentümer der PCL hat Interesse an der Gründung eines Joint Ventures bekundet, um Material aus der Tembo Bergbaulizenz abzubauen und zu verarbeiten. Derzeit wird eine unverbindliche Absichtserklärung ausgearbeitet, um die laufenden Gespräche zu leiten.

Lake Victoria Gold prüft Kleinbergbau für schnellen Cashflow nahe dem Tembo-Projekt

