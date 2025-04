ROUNDUP Nachfrage nach medizinischen Gasen treibt Umsatz von Air Liquide Der französische Gasehersteller Air Liquide ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 5,7 Prozent auf gut sieben Milliarden Euro, wie der Linde -Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Air Liquide …