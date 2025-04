Erweitertes drahtloses Intercom für vielfältige professionelle Anwendungen

SHENZHEN, China, 24. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 24. April brachte Hollyland, ein führender Anbieter professioneller drahtloser Intercom-Lösungen, offiziell die Solidcom SE Pro auf den Markt, eine verbesserte Version der Solidcom SE. Diese neue Version bietet umfassende Verbesserungen in Bezug auf Kommunikationsstabilität, Rauschunterdrückung und Benutzerfreundlichkeit und eignet sich für eine Vielzahl von Szenarien wie Film- und Videoproduktionen, kleine Live-Events und Einsätze auf See.

Der Solidcom SE Pro zeichnet sich durch die Nutzung des 1,9-GHz-Frequenzbandes aus und bietet eine stabile Kommunikation mit extrem niedriger Latenz und starken Anti-Interferenz-Fähigkeiten. Dies ist bei der Filmproduktion von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Außenbereichen oder komplexen Umgebungen, in denen eine zuverlässige Kommunikation unerlässlich ist. Die hohe Klangqualität und die Funktion zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (Environmental Noise Cancellation, ENC) gewährleisten eine klare Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Darüber hinaus unterstützt das Solidcom SE Pro bis zu 11 Benutzer und verfügt über ein Mehrkanal-Vollduplex-System, mit dem Regisseure, Kameraleute, Beleuchter, Tontechniker und andere Crew-Mitglieder gleichzeitig kommunizieren können. Dies verbessert die Zusammenarbeit im Team erheblich und steigert die Effizienz.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Solidcom SE Pro ist seine zuverlässige Kommunikationsreichweite von bis zu 400 Metern, die es Crew-Mitgliedern nun ermöglicht, in einem größeren Bereich zu operieren. Außerdem kann die Rundstrahlantenne sowohl vorne als auch hinten getragen werden, ohne dass die Kommunikationsreichweite beeinträchtigt wird. Durch die Nutzung des 1,9-GHz-Frequenzbandes und der fortschrittlichen Auto Frequency Hopping-Technologie von Hollyland minimiert der Solidcom SE Pro Störungen durch andere Geräte und gewährleistet eine stabile Übertragung, selbst in komplexen Funkumgebungen. Dies ist besonders vorteilhaft bei Einsätzen auf See oder bei Dreharbeiten am Meer bei Nieselregen und Wind, wo eine zuverlässige Kommunikation über große Entfernungen für eine effektive Koordination der Crew unerlässlich ist.