USA Auftragseingänge für langlebige Güter steigen unerwartet deutlich In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im März unerwartet deutlich gestiegen. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 9,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. …