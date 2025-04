Wärmepumpen-Absatz steigt um 35 Prozent (FOTO)

Berlin (ots) - Mitten in der Regierungsbildung zieht die Wärmepumpenbranche eine

positive Zwischenbilanz nach dem ersten Quartal. Die bereits im letzten Quartal

des Vorjahres deutlich gestiegene Nachfrage nach der Heizungsförderung schlägt

sich jetzt mit 62.000 Geräten (plus 35 Prozent) auch im Absatz nieder. Die

Besitzer von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden sind zudem nach einer neuen

Forsa-Umfrage ausgesprochen zufrieden mit dem Betrieb ihrer Geräte. Der

Branchenverband fordert von der neuen Regierungskoalition eine entschlossene

Fortsetzung der Wärmewende.



Aufwärtstrend beim Wärmepumpenabsatz erkennbar





Nach einem schwierigen Absatzjahr 2024 komme die Wärmewende wieder zurück in dieErfolgsspur, so der Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) e.V.,Dr. Martin Sabel: "Die Verbraucher wollen raus aus fossilen Heiztechniken undprofitieren dabei von einer hohen Qualität sowohl bei der Installation durch dasdeutsche Fachhandwerk als auch bei den Wärmepumpen. Beides wird durch dieBundesförderung effiziente Gebäude (BEG) exzellent gefördert.Allerdings muss sich die neue Koalition darüber bewusst sein, dass der Marktsehr sensibel auf abrupte Veränderungen reagiert. Daher muss es das Ziel derneuen Bundesregierung sein, die aktuelle Tendenz steigender Installationszahlenbei hoher Kundenzufriedenheit durch verlässliche Rahmenbedingungen zuunterstützen."Der Koalitionsvertrag enthalte dazu einige positive Ankündigungen, aber aucheinzelne noch offene Fragen.Verlässliche Absenkung der Strompreise und Netzentgelte entscheidendDie Absenkung der Stromsteuer und eine zusätzliche Minderung der Netzentgeltesollen laut Koalitionsvertrag zu Entlastungen von insgesamt fünf Cent proKilowattstunde führen. Damit setze die Regierung ein wichtiges Zeichen für dieElektrifizierung. "Angesichts der großen Abhängigkeiten von Energieimporten ausautoritär regierten Weltregionen geht es dabei nicht nur um Klimaschutz, sondernauch um die Versorgungssicherheit in Deutschland", so Sabel.Förderung und GebäudeenergiegesetzDass die neue Koalition die Erfolgsgeschichte der BEG-Heizungsförderungverlässlich weiterführen will, sei sehr zu begrüßen, wie Dr. Martin Sabelerläutert: "Investitionen in die Wärmwende werden über Monate, wenn nicht sogarJahre vorbereitet. Daher benötigen alle Beteiligten vom Hausbesitzer über denHandwerker bis zur Heizungsindustrie planbare Rahmenbedingungen."In dieser Hinsicht seien die Formulierungen im Koalitionsvertrag zumGebäudeenergiegesetz allerdings nicht zielführend: "Einerseits wird dieAbschaffung des 'Heizungsgesetzes' in Aussicht gestellt - eines Gesetzes, das