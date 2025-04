GAC stellte auf der Auto Shanghai den „X-SOUL AI Panorama" und vier neue Modelle vor und beschleunigte damit den Eintritt in die Ära der KI-gesteuerten Fahrzeuge

SHANGHAI, 24. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. April wurde die 21. Auto Shanghai offiziell eröffnet.

Mit den fliegenden Autos hat GAC den „Himmel" betreten und einen neuen Rahmen für dreidimensionale Mobilität geschaffen. GAC hat die Marke GOVY für fliegende Autos ins Leben gerufen und damit die branchenübergreifende Integration von „KI im Automobilbereich und Flugsicherheit" erreicht.

In der Robotik entlastet GAC den „Menschen" und macht den Roboter zum Begleiter im Alltag. Mit dem dualen Ansatz „selbstentwickelte Kernhardware + Aufbau eines industriellen Ökosystems" hat GAC bereits die dritte Generation des intelligenten humanoiden Roboters GoMate auf den Markt gebracht.

Mit der intelligenten Fahrzeug-Heim-Integration erweitert GAC das Szenario „Zuhause" und macht das Mobilitätserlebnis zu einer Erweiterung des Familienlebens. Die integrierte -Lösung „Green Smart Vehicle-Home" von GoLife GAC ermöglicht eine bidirektionale Verbindung zwischen dem Fahrzeug und den Smart-Home-Systemen.

In intelligenten Fahrzeugen bereichert GAC das Konzept „Auto" und macht das Auto zu einem „intelligenten mobilen Zuhause". Im vierten Quartal will GAC das erste bedingungslos autonom fahrende Fahrzeug der Stufe L3 und das erste werkseitig installierte, serienmäßig produzierte hochautonome Fahrzeug der Stufe L4 auf den Markt bringen.

Derzeit ist die KI zur treibenden Kraft des Wandels in der Automobilindustrie geworden. Mit Hilfe von KI stellt GAC vier Flaggschiffmodelle vor, die den Nutzern intelligentere und sicherere Mobilitätsoptionen bieten.

In Zusammenarbeit mit Didi Autonomous Driving hat GAC das weltweit erste werkseitig installierte, serienmäßig hergestellte, hochautonome Fahrzeug der Stufe L4 mit globaler Anpassungsfähigkeit auf den Markt gebracht.

In enger Zusammenarbeit mit Huawei Kunlun und CATL hat GAC den neuen S9 entwickelt, der mit dem neuesten Kunlun Intelligent Driving ADS 4 und HarmonyOS Cockpit 5 ausgestattet ist.

GAC stellte auch sein völlig neues Shooting-Brake-Konzeptfahrzeug EARTH vor.

Außerdem stellte GAC den GAC Pickup 01 vor, einen Konzept-Lkw mit technologischer Ästhetik für globale Nutzer.

2025 ist das dritte Jahr, in dem die „Panyu-Aktion" von GAC wirksam wird. GAC stellt die Anforderungen der Nutzer in den Vordergrund, hält an den Grundsätzen der Sicherheit und der Intelligenz fest und wird sich, geleitet vom „X-SOUL AI Panorama", voll und ganz für den Aufbau eines „AI+"-Ökosystems für intelligente Mobilität einsetzen, um die neue Ära der AI-gestützten Transformation anzuführen!

