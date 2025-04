Goldman Sachs: Diese Dividendenaktien sind jetzt ein Kauf!

In einem aktuellen Screening durchsuchte die Investmentbank ihr Research-Universum nach mit "Buy" bewerteten Aktien, die eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Diese Unternehmen sollen im Zeitraum 2024 bis 2026 ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividenden und des freien Cashflows beziehungsweise Gewinns pro Aktie von mindestens 5 Prozent erzielen.

Die Aktie von PepsiCo liegt 2025 rund 7 Prozent im Minus und weist eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent auf. Im Februar erhöhte der Softdrink- und Snackhersteller seine Jahresdividende um 5 Prozent – bereits das 53. Jahr in Folge.

Anfang des Monats stufte die Bank of America PepsiCo von "Kaufen" auf "Neutral" herab und senkte das Kursziel von 185 auf 155 US-Dollar. Analyst Bryan Spillane schrieb: "Aus unserer Sicht dürfte das Wachstum in diesem Jahr unter dem langfristigen Trend bleiben."

Trotzdem hebt er die gesunden Margen hervor: "Trotz der Herausforderungen konnte PepsiCo die Gewinne dank eines vorsichtigen Kostenmanagements schützen – was sich in einem defensiven Umfeld auszahlt", so Spillane.

Auch Citigroup tauchte im Screening von Goldman auf. Die Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 5 Prozent verloren, bietet aber eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent.

Erst letzte Woche meldete die Bank unter Leitung von Jane Fraser für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,96 US-Dollar bei einem Umsatz von 21,6 Milliarden US-Dollar – beide Kennzahlen lagen über den Erwartungen. Besonders stark war das Ergebnis im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien.

Wells-Fargo-Analyst Mike Mayo nannte Citi kürzlich eine seiner Top-Empfehlungen:

"Wir heben Citigroup hervor, weil sie erneut ein Quartal abgeliefert haben, in dem sie – entgegen vieler Anlegerbefürchtungen – keine Fehler gemacht haben", so Mayo.

Goldman Sachs bewertet die Aktie auch mit einem Kauf-Rating. Kursziel ist 78 US-Dollar.

Schließlich erhielt auch Xcel Energy ein Goldman Gütesiegel und schaffte es auf die goldene Liste.

Im Februar erhöhte der Versorger seine Dividende um 4,1 Prozent auf 57 Cent je Aktie. Die Xcel-Aktie hat sich 2025 bisher um über 4 Prozent verbessert und bringt eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent.

Analysten stehen dem Unternehmen überwiegend positiv gegenüber – 12 von 17 empfehlen die Aktie zum Kauf oder bewerten sie mit einem "Strong Buy"-Rating.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion