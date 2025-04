Analyse zeigt hohes Potenzial für Solarstrom im Olympiadorf München (FOTO)

München (ots) - Das Olympiadorf in München kann bald grüner werden: Rund zwei

Drittel der Dachflächen des denkmalgeschützten Areals weisen ein gutes bis sehr

gutes Photovoltaik-Potenzial auf. Zu diesem Ergebnis kam das auf Bau, Immobilien

und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE in

seiner Solarpotenzialanalyse. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Auer Weber

untersucht Drees & Sommer im Auftrag der Landeshauptstadt München und des

Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, wie sich Photovoltaik und

Denkmalschutz im Olympiadorf vereinbaren lassen und wie die konkrete Umsetzung

aussehen kann. Die Analyse ist Teil eines umfassenden Photovoltaik-Rahmenplans,

welcher den Grundstein für die energetische Transformation des Olympischen

Dorfes legt. Die Ergebnisse werden in Form von Kartenmaterial dokumentiert und

ab Sommer 2025 den Bewohnern in Form eines Handbuches als praktische

Orientierungshilfe zur Verfügung gestellt.



40 Hektar Fläche, rund 3.500 Haushalte und mehr als 6.000 Einwohner: Bereits

seit frühen 1970er-Jahren besteht das einst anlässlich der 20. Olympischen

Spiele errichtetes Sportler:innen-Dorf im Nordwesten von München. Inzwischen

sind die über 50 Jahre alten Gebäude als Ensemble und als Einzeldenkmäler

geschützt und zusammen mit dem Olympiapark in die deutsche Vorschlagsliste zum

UNESCO-Welterbe aufgenommen. Trotz des Denkmalschutzes steht das Olympiadorf vor

der Aufgabe, sich für die Herausforderungen der Gegenwart zu rüsten -

insbesondere im Hinblick auf Klimaschutz und Energieeffizienz.





Die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt München ist der Meinung, dass es

notwendig ist, das historische Olympiadorf fit für die Zukunft zu machen und

dabei den Spagat zwischen Bewahrung des Kulturerbes und nachhaltiger Entwicklung

zu meistern. In den letzten Jahren sei die Nachfrage der Eigentümer nach der

Installation von Photovoltaik-Modulen auf Dächern und Balkonen deutlich

gestiegen. Wo im Olympiadorf die Sonne am stärksten Kraft hat und wie sich

Solaranlagen sinnvoll integrieren lassen, sollte im ersten Schritt eine

Potenzialanalyse zur Solarenergie zeigen.



Hohes PV-Potenzial auf Dächern ermittelt



Um die Intensität der Sonneneinstrahlung im Olympiadorf genau zu berechnen,

erstellten die Experten von Auer Weber Architekten und Drees & Sommer ein

3D-Modell des gesamten Dorfs. "Unserer Analyse nach sind rund 65.000

Quadratmeter Dachfläche gut bis sehr gut für Photovoltaik geeignet, weitere

11.000 Quadratmeter bedingt. Damit reicht das reine Solareinstrahlungspotenzial

der Dächer aus, um rund die Hälfte der Haushalte bilanziell und theoretisch mit

Solarstrom zu versorgen", berichtet Mathias Lanezki, Verantwortlicher für das

Projekt bei Drees & Sommer. Neben Dachflächen hat das Expertenteam auch das

PV-Potenzial der Fassaden und der Balkone im Olympiadorf untersucht. Insgesamt

umfasst das Olympische Dorfs bis zu 23-geschossige Hochhäuser und

Terrassenhäuser, zwei- bis fünfgeschossige Reihen- und Mehrfamilienhäuser sowie

eingeschossige Bungalows.



"Im nächsten Schritt stehen die Gestaltungsanforderungen im Fokus. Wir schauen

uns die einzelnen Dach- und Fassadenkonstruktionen von verschiedenen

Gebäudetypologien genau an und prüfen, welche Belegungsflächen und Solarpaneele

in Frage kommen und wie sie sich technisch und denkmalschutzkonform oder

ästhetisch sinnvoll integrieren lassen. Entscheidend ist dabei, dass die

PV-Anlagen sich harmonisch in die denkmalgeschützte Umgebung einfügen und das

Gesamtbild nicht dominieren", erklärt Adrian Gessner von Auer Weber Architekten.

Zusätzlich wird geprüft, wie der erzeugte Strom genutzt und gespeichert werden

kann.



Von der Lage bis zur Farbe: PV-Rahmenplan gibt genaue Auskunft



Bereits ab Sommer 2025 soll der fertige PV-Rahmenplan den Bewohnern und

Eigentümern des Olympischen Dorfs in Form eines Handbuchs die nötige

Hilfestellung leisten. Wo genau dürfen PV-Anlagen installiert werden? Welche

Gestaltungsanforderungen müssen dabei erfüllt sein? Bis hin zu Vorschlägen zur

Farbgebung der Solarmodule - der PV-Rahmenplan liefert detaillierte

Informationen, um die Entscheidung, die Planung und die Umsetzung von PV-Anlagen

für die Dorfbewohner zu erleichtern. Als erster Baustein eines kommunalen

Denkmalkonzepts, das für den ganzen Olympiapark in den kommenden Jahren geplant

ist, bringt der PV-Rahmenplan somit die regenerative Energieversorgung in

München voran. Neben Auer Weber und Drees & Sommer begleiten unter anderem die

stauss processform GmbH, die Sailer Stepan Tragwerkteam München GmbH und die

Uniola GmbH das besondere Projekt.



