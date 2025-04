Zeus North America Mining Corp. nimmt auf dem Konzessionsgebiet Great Western in Idaho Proben von 7.300 g/t Silber und 4,25 Prozent Kupfer

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 24. APRIL 2025 / IRW-Press / ZEUS NORTH AMERICA MINING CORP. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (DAS „UNTERNEHMEN“ ODER „ZEUS“) freut sich, hochgradige Gesteinsschürfproben auf seinem Konzessionsgebiet Great Western (das „Konzessionsgebiet“ oder „Great Western“) in Idaho bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 1,5 Autostunden nordwestlich von Idaho Falls, ID, und ist über eine Straße zugänglich. Es besteht aus 38 Lode-Bergbau-Claims in Butte County, Idaho.

Über das Konzessionsgebiet Great Western:

- Das Konzessionsgebiet befindet sich am südlichen Ende der Lemhi Range.

- Das Gestein im Gebiet Great Western beinhaltet Phyllite aus dem Präkambrium, die unterhalb von Quarziten aus dem Ordovizium und dolomitischen Quarziten liegen.

- Die Mineralisierung wird im Konzessionsgebiet strukturell begrenzt und entlang von Scherzonen und Verwerfungen der Schichtungsebene vorgefunden.

- Die Mineralisierung im Konzessionsgebiet wird als Carbonatverdrängungslagerstätte („CRD“) erachtet. Das Bergbaugebiet Santa Eulalia in Mexiko beherbergt das größte bekannte CRD-System der Welt, das heute abgebaut wird.

- In diesem Gebiet gibt es eine Reihe von früheren Kleinbergbaubetrieben, einschließlich der Minen Great Western, Lookout und Wilbert.

- Im Jahr 2021 führte APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, Alberta, ein Gesteinsschürf-Probenahmeprogramm für 1273180 B.C. Ltd. (von Zeus übernommen, siehe Pressemitteilung von Zeus vom 12. Februar 2024) durch. Es wurden 68 Gesteinsproben, bestehend aus Misch- und Schürfproben, von historischen Erkundungsgebieten und Minen im Konzessionsgebiet entnommen.

- Die Ergebnisse der im Jahr 2021 entnommenen Gesteinsproben beinhalten:

Fünf Proben mit bis zu 7.300 Gramm Silber pro Tonne („g/t Ag“)

Sechs Gesteinsschürfproben mit über 0,61 % Kupfer („% Cu“) bis zu 4,25 % Cu

Historische, nicht gemäß 43-101 konforme Ressource von 4.900 angedeuteten Tonnen mit durchschnittlich 1,7 oz/t Ag, 3,6 % Pb und 0,5 % Cu (McHugh et al., 1991)* bei der Mine Great Western (angrenzend, aber nicht im Besitz von Zeus)

Jüngste Gesteinsschürfproben von Zeus:

In jüngerer Vergangenheit hat Zeus elf Gesteinsschürfproben entnommen. Die Ergebnisse beinhalten:

- 6 Proben mit über 97 g/t Ag, einschließlich Proben mit bis zu 1.155 g/t Ag; 4 Proben mit über 0,17 % Cu, einschließlich Proben mit bis zu 0,52 % Cu

Basierend auf früheren und aktuellen Probenahmen plant Zeus ein anschließendes geophysikalisches Bodenprogramm im Jahr 2025, um zu ermitteln, ob die Oberflächenmineralisierung von einer vergrabenen vulkanischen/porphyrischen Quelle stammt.

President und CEO Dean Besserer sagte: „Im Konzessionsgebiet Great Western wurden keine modernen Explorationen durchgeführt, seitdem sich das Verständnis der Branche für Carbonatverdrängungslagerstätten erheblich verbessert hat. Aufgrund der hochgradigen Beschaffenheit der Oberflächenproben und des historischen Abbaus in diesem Gebiet muss die Möglichkeit für die Entdeckung einer bis dato unerkannten vulkanischen Quelle in der Tiefe geprüft werden.

*Angrenzendes Konzessionsgebiet. Die Ressource entspricht nicht den Bestimmungen von 43-101, wurde vom Unternehmen nicht verifiziert und wird nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve behandelt. Sie wird lediglich als Nachweis früherer Explorationsarbeiten im Projekt und zur Veranschaulichung des geologischen Potenzials des Gebiets angegeben. Jegliche Informationen stammen ausschließlich vom Management von Zeus Mining und anderweitig öffentlich verfügbaren Informationen Dritter, welche als zuverlässig angesehen werden, die aber nicht unabhängig vom Unternehmen verifiziert wurden und von daher nicht bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit garantiert sind. Das Management von Zeus weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Zeus nicht unbedingt von Bedeutung sind.

Weitere Nachrichten

Das Unternehmen hat seine Vereinbarung mit Venture Liquidity Providers Inc. („VLP“) vom April 2024 aufgelöst. In der Folge hat das Unternehmen Integral Wealth Securities Limited („Integral“) mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“) beauftragt. Integral wird die Wertpapiere des Unternehmens an der CSE handeln, um einen ordnungsgemäßen Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens zu gewährleisten.

Die am 1. April 2025 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Integral (die „Vereinbarung“) hat eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten. Die Vereinbarung sieht vor, dass Integral eine Vergütung in Höhe von 6.000 CAD pro Monat erhält, wobei die erste monatliche Zahlung bei Unterzeichnung der Vereinbarung durch das Unternehmen erfolgt und die Gebühr danach jeweils am ersten Tag des Monats zahlbar ist. Nach Ablauf des dritten Monats kann das Unternehmen die Vereinbarung mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigen. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren, und Integral erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung.

Das Unternehmen und Integral sind nicht miteinander verbunden und stehen in keiner Beziehung zueinander. Integral ist Mitglied der Canadian Investment Regulatory Organization („CIRO“) und hat Zugang zu allen kanadischen Börsen und alternativen Handelssystemen. Das für alle von Integral als Auftraggeber getätigten Handelsgeschäfte erforderliche Kapital und die erforderlichen Wertpapiere werden von Integral bereitgestellt.

Integral Wealth Securities Limited ist ein unabhängiger, von der CIRO lizenzierter Investmenthändler, der in den Bereichen Market Making, Investment Banking und Vermögensverwaltung tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über neun Niederlassungen in ganz Kanada. Die FINRA-lizenzierte US-Broker-Dealer-Tochtergesellschaft Integral Wealth Securities LLC hat ihren Sitz in Malvern, Pennsylvania, und bietet Investmentbanking sowie Privatplatzierungsdienstleistungen an.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dean Besserer, P.Geo., der President & CEO des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors.

„Dean Besserer“

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com.

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com

Über Zeus North America Mining Corp.

Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 101 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Lode-Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 4.200 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metals Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter „schätzen“, „prognostizieren“, „glauben“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „planen“, „vorhersagen“, „können“ oder „sollten“ sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

