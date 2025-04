Jetzt kaufen oder noch warten? Warum beim Immobilienkauf das "richtige" Timing meist überbewertet ist (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Die Zinsen sind gestiegen, die Nachfrage ist gesunken, und

politische Diskussionen - etwa rund um das Gebäudeenergiegesetz - sorgen für

zusätzliche Unsicherheit auf dem Immobilienmarkt. Viele potenzielle Käufer

stellen sich daher aktuell die gleiche Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt,

um eine Immobilie zu kaufen? Oder sollte man lieber abwarten, bis sich die Lage

"beruhigt" hat?



Die kurze Antwort: Der perfekte Zeitpunkt ist jetzt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Irrglaube vom perfekten TimingImmer wieder herrscht am Markt der Glaube, dass man nur zum "richtigenZeitpunkt" zuschlagen muss, um ein echtes Immobilien-Schnäppchen zu machen odermaximale Rendite zu erzielen. Doch ähnlich wie an der Börse gilt auch auf demImmobilienmarkt: "Time in the market schlägt timing the market."Was heißt das konkret? Wer dauerhaft am Markt aktiv ist, regelmäßig Deals prüftund eine solide Strategie verfolgt, wird langfristig erfolgreicher sein alsjemand, der monatelang auf das perfekte Szenario wartet. Denn das wird es indieser Form nicht geben.Natürlich gibt es Marktphasen, die für Käufer günstiger oder ungünstiger sind.Aber selbst wer rückblickend betrachtet "zu teuer" gekauft hat, konnte mit Immobilien über die letzten Jahre in der Regel erhebliche Wertsteigerungenverzeichnen. Der beste Zeitpunkt zum Kauf war demnach vor 10 Jahren, derzweitbeste Zeitpunkt ist JETZT.Worauf es wirklich ankommt: 5 Tipps, wie Sie einen guten Deal erkennenAnstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob jetzt der ideale Moment gekommenist, sollte der Fokus viel stärker auf der Qualität des einzelnen Deals liegen.Die zentrale Frage lautet: Rechnet sich der Kauf hier und heute? Gerade inZeiten, in denen viele Selbstnutzer wegen höherer Zinsen oder politischerUnsicherheiten vom Markt fernbleiben, ergeben sich spannende Gelegenheiten fürInvestoren und gut informierte Käufer. Denn weniger Wettbewerb bedeutet mehrVerhandlungsspielraum - und potenziell bessere Preise.Aber woran erkennt man eigentlich einen guten Deal? Fünf Kriterien dienenhierbei als Orientierung:1. Der Kaufpreis pro Quadratmeter ist günstiger als bei vergleichbaren Objekten.2. Die Kaltmiete übersteigt sämtliche Kosten der Immobilie (Zinsen, nichtumlagefähige Kosten des Hausgeldes) und im Idealfall sogar noch die Tilgung.3. Es besteht kein Sanierungsstau bei der Immobilie. Werfen Sie einen Blick indie Protokolle der Eigentümerversammlungen, um herauszufinden, welcheSanierungen oder Modernisierungen in letzter Zeit durchgeführt wurden. LassenSie sich dazu auch eine Übersicht über alle bisherigen Modernisierungen zeigen.