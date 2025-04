MAG kündigt Produktion aus Juanicipio für das erste Quartal 2025 an

- Stetige Vermahlungsleistung: Die Anlage in Juanicipio konnte ihre Vermahlungsleistung mit 337 Tausend Tonnen (kt") verarbeitetem Erz im ersten Quartal konstant halten, was dem Niveau von 2024 entspricht.

- Gleichbleibend hoher Erzgehalt: Der Erzgehalt lag im Quartal bei durchschnittlich 430 Gramm pro Tonne (g/t") und erreichte damit das obere Ende der für 2025 prognostizierten Gehalte, was die hohe Qualität der Lagerstätte Juanicipio und des Betriebs widerspiegelt.

- Rekordverdächtige Silbergewinnung: Aufbauend auf den metallurgischen Verbesserungen, die im Jahr 2024 eingeführt wurden, erreichte Juanicipio im ersten Quartal eine Rekord-Silbergewinnungsrate von 96 %.

- Robuste Produktionsleistung: Die vorläufige Q1-Produktion umfasste 4,5 Millionen Unzen Silber und 10.198 Unzen Gold. Umfassende Finanz- und Betriebsergebnisse werden voraussichtlich am 12. Mai 2025 veröffentlicht.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Blockbuster-Start von Juanicipio in das Jahr 2025", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. "Konstant hohe Gehalte und eine Rekordausbeute haben den Grundstein für ein starkes Jahr 2025 gelegt. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, die Produktion zu optimieren und unsere wichtigsten Investitionen voranzutreiben, einschließlich der Erweiterung des Absetzdamms und der Entwicklung der unterirdischen Infrastruktur, um unsere Produktion aufrechtzuerhalten und zu steigern. Wir sind gut positioniert, um die Produktionsprognose für 2025 zu erfüllen und weiterhin starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen."

Höhepunkte der Produktion (auf 100%-Basis):

Q1 2025 Q4 2024 % Chg Q1 2024 % Chg Fräsen kt 337 334 0.9% 326 3.4% Kopfnote Silber g/t 430 417 3.1% 476 -9.7% Gold g/t 1.24 1.15 7.8% 1.32 -6.1% Blei % 1.61 1.49 8.1% 1.35 19.3% Zink % 2.90 2.79 3.9% 2.49 16.5% Produktion Silber koz 4,469 4,257 5.0% 4,445 0.5% Gold oz 10,198 9,041 12.8% 9,927 2.7% Blei1 klb 10,576 9,881 7.0% 8,704 21.5% Zink2 klb 16,894 15,633 8.1% 14,653 15.3%

1 Zurückgewonnenes Blei zu Bleikonzentrat.

2 Aus Zink gewonnenes Zink wird zu Zinkkonzentrat.

2025 Leitfaden

Wie Fresnillo mitteilte, wird für 2025 eine Silberproduktion bei Juanicipio zwischen 14,7 Millionen und 16,7 Millionen Unzen prognostiziert, wobei die zahlbare Silberproduktion zwischen 13,1 Millionen und 14,9 Millionen Unzen liegen soll. Diese Prognose basiert auf einer Durchsatzrate von 4.000 Tonnen pro Betriebstag bei einem Silberhauptgehalt zwischen 380 g/t und 430 g/t. Der Goldhauptgehalt wird voraussichtlich zwischen 1,2 g/t und 1,4 g/t liegen

Die Kostenprognose spiegelt die laufenden Optimierungsbemühungen und nachhaltigen Kapitalinvestitionen wider, wobei die Cash-Kosten und die nachhaltigen Gesamtkosten zwischen 1,00 $ und 1,00 $ bzw. 6,00 $ und 8,00 $ pro verkaufter Silberunze liegen sollen. Die nachhaltigen Kapitalausgaben für 2025 werden auf 70 bis 80 Millionen $ geschätzt, wobei die wichtigsten Investitionen Folgendes beinhalten:

- Erweiterung des Absetzbeckens, um eine Ablagerungskapazität von etwa sechs Jahren zu erreichen.

- Entwicklung von unterirdischen Werkstätten, Elektro- und Pumpeninfrastruktur sowie Belüftungssystemen zur Unterstützung der weiteren Minenerschließung und des Betriebs.

Die Erweiterungsinvestitionen für das Jahr 2025 werden auf 22 bis 28 Millionen $ geschätzt und stehen im Zusammenhang mit der Installation des unterirdischen Fördersystems, das voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb genommen wird und eine höhere Abbaurate sowie eine verbesserte Effizienz und eine Senkung der Abbaukosten ermöglicht.

Die Prognosen des Unternehmens für Juanicipio für das Jahr 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

2025 Leitspannen Silberproduktion moz 14.7 - 16.7 Durchsatz pro Betriebstag tpd 4.000 (pro Betriebstag) Silber Kopfgrad g/t 380 - 430 Goldkopfgehalt g/t 1.2 - 1.4 Silberverkäufe moz 13.1 - 14.9 Nachhaltiges Kapital $'m 70 - 80 Mio. $ Expansionskapital $'m 22 - 28 Mio. $ Cash-Betriebskosten $/Ag Unze verkauft ($ 1.00) - $1.00 All-in-Unterhaltskosten $/Ag Unze verkauft $6.00 - $8.

Qualifizierte Person: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Gary Methven, P.Eng., der eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("National Instrument 43-101" oder "NI 43-101") ist, erstellt oder von ihm genehmigt wurden. Herr Methven ist nicht unabhängig, da er Vice President, Technical Services von MAG ist.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von hochgradigen Edelmetallprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. MAG ist über seine (44%ige) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo plc (56%) betrieben wird, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo zusätzlich zu den Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele anvisiert. MAG führt auch mehrstufige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp. kontaktieren Sie:

Fausto Di Trapani

Finanzvorstand

Telefon: (604) 630-1399

Website: www.magsilver.com

Gebührenfrei: (866) 630-1399

E-Mail: info@magsilver.com

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden können (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über: vorläufige Schätzungen in Bezug auf die Produktion bei Juanicipio für das zweite Quartal 2025, einschließlich des erwarteten Silbergehaltes und der Verarbeitungsraten des Erschließungsmaterials, der zukünftigen Mineralproduktion und der Ereignisse oder Entwicklungen; die Veröffentlichung umfassenderer Kosten- und Produktionsprognosen innerhalb des hierin vorgesehenen Zeitrahmens, wenn überhaupt; das langfristige Potenzial des Projektes Juanicipio; und die erwartete zukünftige Erbringung einer beständigen Leistung, optimierte Kosten und Shareholder Value. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der Kontrolle der Cashflows und des Betriebs von Juanicipio durch ein Joint Venture, bei dem das Unternehmen kein Betreiber ist; es gibt keine Garantie für die Oberflächenrechte für das Grundstück Juanicipio oder für die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, die für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit in der Mine Juanicipio erforderlich sein könnten; Risiken in Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung zu den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist; Risiken in Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens, sich an der Verarbeitung und Produktion der Mine Juanicipio zu beteiligen; Risiken in Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Juanicipio; geotechnische Risiken in Zusammenhang mit dem Betrieb der Mine Juanicipio und den damit verbundenen Bauwerken; arbeitsrechtliche Risiken; Änderungen der geltenden Gesetze; Risiken in Bezug auf das Eigentumsrecht, die Anfechtung des Eigentumsrechts oder potenzielle Rechtsstreitigkeiten bei Juanicipio; die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen; politische Risiken; Währungsrisiken; Inflation der Kapitalkosten und jene anderen Risiken, die in den von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen angegeben sind. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es besteht keine Gewissheit, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

