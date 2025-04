Diskurse und geballtes Energiewissen im Rahmenprogramm (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - In immer mehr Ländern liefern Sonne, Wind und andere erneuerbareQuellen inzwischen einen stetig wachsenden Teil des Stroms. Doch je schnellerder Ausbau voranschreitet, desto komplexer wird das gesamte Energiesystem. Denndie Herausforderung liegt längst nicht mehr in der Erzeugung allein - gefragtist die intelligente, flexible und koordinierte Integration fluktuierenderStrommengen in ein stabiles, zuverlässiges und sektorübergreifendesGesamtsystem. Genau hier setzt The smarter E Europe an: Europas größteMesseallianz für die Energiewirtschaft widmet sich in diesem Jahr denSchlüsselthemen der Energiewende - Flexibilisierung, Digitalisierung undSektorkopplung. Vom 7. bis 9. Mai 2025 treffen sich auf dem vollbelegten Geländeder Messe München rund 3.000 Aussteller und über 110.000 Fachbesucher aus allerWelt. Mit ihren vier parallel stattfindenden Fachmessen - Intersolar Europe, eesEurope, Power2Drive Europe und EM-Power Europe - bietet The smarter E Europe eininternationales Schaufenster für Innovationen, Geschäftsmodelle und Technologienentlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Ob auf denFachmessen, den dazugehörigen Foren oder Konferenzen - das hochkarätigeRahmenprogramm greift aktuelle Trends, politische Weichenstellungen undtechnologische Entwicklungen auf.Ein Ticket, vier Konferenzen - das Wissensquartett für die Energiewelt derZukunftMit einem Ticket erhalten Fachbesucher Zugang zu vier Konferenzen, die im Rahmenvon The smarter E Europe stattfinden - Intersolar Europe Conference, ees EuropeConference, Power2Drive Europe Conference und EM-Power Europe Conference. Vom 6.bis 7. Mai 2025 im ICM München bieten sie Entscheidern, Investoren und Strategeneine Plattform für vertiefte Einblicke in die zentralen Stellschrauben derEnergiewende: Flexibilisierung, Digitalisierung, Speicherlösungen, E-Mobilität,Sektorkopplung und Smart Grids.Den Auftakt der Konferenz markiert die Opening Session mit einer Keynote vonGreg Jackson, CEO der Octopus Energy Group. Anschließend diskutieren führendeBranchenvertreter, wie eine verlässliche erneuerbare Energieversorgung 24/7durch Speichertechnologien, sektorübergreifende Ansätze und digitale Lösungenrealisiert werden kann. Im Rahmen der Intersolar Europe Conference beleuchtenweitere Sessions den Ausbau eines resilienten globalen Solarmarkts durchinternationale Kooperationen, Wissenstransfer und innovative Geschäftsmodelle -flankiert von der Vorstellung des "Global Market Outlook for Solar Power2025-2029". Ergänzend rückt eine gemeinsame Session der Intersolar EuropeConference und ees Europe Conference die Qualitätsdimension moderner