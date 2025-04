Peter Pane setzt auf Innovation und starkes Umsatzwachstum

Wismar/Lübeck (ots) - Die erfolgreichen Restaurants von Peter Pane haben in

Wismar nicht nur ihren 57. Standort eröffnet - sondern einen Schritt in die

Zukunft genommen. Erstmals setzt das Unternehmen auf ein freistehendes, eigens

auf die Marke zugeschnittenes Gebäude. Damit ist der Standort das

architektonische Aushängeschild eines ungebrochen innovativen Unternehmens, das

starke Ambitionen hat: Bis 2026 soll das Unternehmen 60 Standorte haben und auch

im österreichischen Markt möchte Peter Pane nach erfolgreich durchgeführter

Eröffnung in Wien weiter expandieren. Dazu sollen über 2.000 Mitarbeitende und

ein für 2025 prognostizierter Jahresumsatz von rund 140 Millionen Euro kommen.



"Was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen!" sagt Patrick Junge,

Inhaber und Gründer von Peter Pane. In diesem Spirit bewegt er die Restaurants

von Peter Pane immer weiter Richtung erfolgreiche Zukunft. Das gilt insbesondere

für das jüngste Haus in Wismar: "Das ist unser erstes komplett freistehendes

Einzelgebäude und richtungsweisend: Wir wollen damit auch weiter unser Ziel das

beliebteste Restaurant des Landes zu werden erreichen."





