Messer schließt Pre-FEED-Studie für CO2-Terminal von Ambrian Energy im Hafen Bremen positiv ab (FOTO)

Krefeld (ots) - Ambrian Energy hat Industriegasespezialisten Messer mit einer

Pre-FEED-Studie für den Bau eines CO2-Terminals im Hafen von Bremen beauftragt.

Ziel der Studie war die Untersuchung der technischen und wirtschaftlichen

Machbarkeit einer Anlage zur Anlieferung, Lagerung und Verschiffung von

verflüssigtem CO2. Die geplante Infrastruktur soll einen entscheidenden Beitrag

zur Umsetzung von Carbon Capture & Storage (CCS) in Deutschland leisten.



Projektumfang und Standortvorteile





Das CO2-Terminal soll auf einer rund 12 Hektar großen, ungenutzten Fläche auf

dem Gelände von Ambrian Energy entstehen. Der Standort bietet ideale logistische

Voraussetzungen: Ein bestehender Bahnanschluss ermöglicht den Transport von CO2

per Zug, während ein Hafenanleger für Schiffe mit einer Kapazität von bis zu

40.000 Tonnen den Weitertransport zu geologischen CO2-Speichern in der Nordsee

sicherstellt. Die geplante Terminalkapazität beträgt zunächst zwei Millionen

Tonnen CO2 pro Jahr.



Der Umfang der Pre-FEED-Studie umfasste die Machbarkeit der Errichtung eines

spezialisierten Tanklagers für verflüssigtes CO2, das über ein integriertes

Qualitätssicherungssystem sowie eine Gasrückgewinnungsanlage verfügen wird.

Zudem soll eine moderne Entladeanlage für den CO2-Transport per Zug entstehen,

um eine effiziente Anlieferung des verflüssigten CO2 zu gewährleisten. Ein

weiteres zentrales Element ist die Schiff-Beladungsanlage, die den sicheren und

verlustfreien Abtransport des CO2 zu geologischen Senken in der Nordsee

ermöglicht.



Strategische Partnerschaft für nachhaltige CO2-Logistik



Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und

Spezialgase in Privatbesitz, weist jahrzehntelange Erfahrung in der

CO2-Rückgewinnung und -Aufbereitung auf.



Mit "ZeCarb® " hat Messer im vergangenen Herbst ein neues Angebot im Bereich

"Carbon Capture as a Service" (CCaaS) gestartet. "ZeCarb® " steht für "Zero

Carbon" und hilft Industrien mit hohen CO2-Emissionen zu dekarbonisieren.

Ambrian Energy wiederum verfügt über umfassende Expertise in der Logistik von

Kraftstoffen. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, eine vollständige

Wertschöpfungskette von der CO2-Rückgewinnung bei industriellen Emittenten über

den Transport per Zug bis zur Verladung auf Schiffe für die CO2-Sequestrierung

für den Kunden anzubieten.



Nach erfolgreichem Abschluss der Machbarkeitsstudie planen beide Unternehmen

eine strategische Partnerschaft, um das CO2-Terminal gemeinsam umzusetzen. Damit

würde eine zentrale Infrastruktur geschaffen, die Deutschland bei der Erreichung

seiner Klimaziele unterstützt und zur Skalierung der CCS-Infrastruktur beiträgt.



Über ZeCarb®



ZeCarb ist eine Dienstleistungsmarke für das "Carbon Capture as a Service"

(CCaaS) Angebot von Messer, dem weltweit größten Spezialisten für Industrie-,

Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz. Mit ZeCarb ("Zero Carbon") hilft

Messer verschiedenen Industrien und Kommunen, beispielsweise aus der Stahl,

Zement-, Glas-, Papier- und Chemieproduktion oder fossil befeuerten Kraftwerken,

ihre "Netto-Null"-Klimaziele zu erreichen, indem CO2-Emissionen direkt an der

Quelle aufgefangen werden. Dabei greift Messer auf jahrzehntelange Erfahrung auf

dem Gebiet der CO2-Rückgewinnung zurück. Als Global Player bietet Messer seine

nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen in Asien, Europa und Amerika an.

Dadurch ist Messer in der Lage, alle Bereiche der Wertschöpfungskette von Carbon

Capture Utilization & Storage (CCUS) aus einer Hand anzubieten. Messer hat

bereits mehr als 90 Anlagen weltweit installiert, die zu den bewährtesten und

skalierbarsten Systemen der CO2-Rückgewinnung gehören.



Über Ambrian Energy



Seit 50 Jahren ist die Ambrian Energy GmbH ein zuverlässiger und kompetenter

Partner für internationale Ölgesellschaften sowie zahlreiche unabhängige

Unternehmen der deutschen Energie- und Mineralölbranche. Ambrian Energy GmbH

bietet ein breit gefächertes Sortiment, hohe Kapazitäten und schnellen Service.

Wir handeln sämtliche auf dem Markt verfügbaren Kraftstoffe und Mineralöle und

fungieren als zuverlässiges Bindeglied in der Supply Chain. Neben fossilen

Mineralölkraftstoffen wächst auch der Anteil alternativer Kraftstoffe

kontinuierlich - und ist fester Bestandteil unseres Angebots.



