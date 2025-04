Suvoda und Greenphire geben Abschluss der Fusion bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Conshohocken, Pa. und King Of Prussia, Pa. (ots/PRNewswire) - Suvoda, einweltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, spezialisiert aufLösungen für Randomisierung, Studienversorgungsmanagement, Einwilligung undPatientendatenerfassung für komplexe, lebenserhaltende Studien, und Greenphire,ein führender Anbieter von Zahlungen für klinische Studien, Finanzmanagement undPatientenunterstützungstools, gaben heute den erfolgreichen Abschluss ihrerbereits angekündigten Fusion bekannt. Die beiden Unternehmen stehen nun untergemeinsamer Eigentümerschaft und Leitung.Durch den Zusammenschluss ist das fusionierte Unternehmen nun besseraufgestellt, um seinen Kunden eine umfassende Lösung für die dringenden undentscheidenden Momente ihrer klinischen Studien anzubieten. Die Kunden erhaltenZugriff auf ein erweitertes Leistungsspektrum und profitieren weiterhin voneinem unermüdlichen Engagement für hochwertige Dienstleistungen und Support. Diekombinierten Lösungen werden auf einer leistungsstarken Plattform vereint, dieArbeitsabläufe vereinfacht und die Durchführung und Teilnahme an klinischenStudien erleichtert. Die einheitliche Datenebene liefert tiefere Einblicke ,damit Sponsoren, Prüfzentren und Patienten fundiertere und differenziertereEntscheidungen über ihre Studien treffen können.Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Suvoda tragen. Suvoda bedeutet aufSanskrit "Morgendämmerung des Wohlbefindens" und bekräftigt das Versprechen, dieErfahrung von Patienten, Prüfzentren und Sponsoren bei klinischen Studien zuerleichtern und zur weltweiten Verbesserung der Gesundheit beizutragen. Der NameGreenphire bleibt auf Produktebene bestehen.Das Unternehmen wird von Jagath Wanninayake, Gründer und CEO von Suvoda,geleitet. Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentfirma, ist der führendestrategische Investor des fusionierten Unternehmens. Bain Capital TechOpportunities Fund und LLR Partners halten eine bedeutendeMinderheitsbeteiligung."Wir freuen uns sehr, den Abschluss unserer Fusion und den Beginn unserer neuengemeinsamen Reise bekannt zu geben", sagte Jagath Wanninayake, CEO desfusionierten Unternehmens. "Diese Partnerschaft stellt einen wichtigenMeilenstein in unserer Mission dar, die finanziellen und operativen Aspekteklinischer Studien zu optimieren. Als vereintes Unternehmen sind wir nun besserin der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, indem wir ihre sichentwickelnden Bedürfnisse erfüllen und ihnen verbesserte Lösungen bieten, diedie Effizienz steigern, Kosten senken und letztendlich die Patientenergebnisse