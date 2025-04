Max Schlereth übernimmt den Regionalsender L-TV in Heilbronn und gründet die Localism Media GmbH / münchen.tv und tv.ingolstadt bekommen Zuwachs (FOTO)

Heilbronn (ots) - Fast auf den Tag genau vor einem Jahr erwarb der Münchner

Unternehmer Max Schlereth durch Übernahme aller Anteile der damaligen

Gesellschafter die Regionalsender münchen.tv und tv.ingolstadt. Damit stieg der

Geschäftsführende Gesellschafter der Derag Unternehmensgruppe, zu deren

Portfolio die Bereiche Immobilienentwicklung, Immobilienverwaltung und die

Living Hotels zählen, erstmalig ins Fernsehgeschäft ein und gründete die

Localism Media GmbH, unter deren Dach die Sender beheimatet sind.



Nun hat die Localism Media-Gruppe Zuwachs bekommen. Max Schlereth ist seit 1.

April 2025 alleiniger Eigentümer des Regionalsenders L-TV Landesfernsehen für

die Region Heilbronn-Franken. Die Transaktion ist bereits durch die LFK

(Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg) bestätigt.





Der Sender L-TV wurde vor über 20 Jahren mit Sitz in Heilbronn,

Baden-Württemberg gegründet und versorgt die Region, zu der die

wirtschaftsstarken Stadt- und Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch-Hall

und Main-Tauber-Kreis zählen, täglich mit aktuellen Nachrichten und zeitgemäßen

Themen-Magazinen aus den Bereichen Gesundheit, Lifestyle, Unterhaltung sowie

Sport. Der Sender hat eine technische Reichweite von über einer Million

Zuschauer.



Warum Max Schlereth sein Engagement im Regionalfernsehen-Segment weiter ausbaut?

"Lokale Medien erleben derzeit eine Renaissance. Das Vertrauen in kommunale

Sender ist bei vielen Menschen größer als das in überregionale Sender und

digitale Medien. Regionalfernsehen ist nah am Menschen. Es ist authentisch,

glaubwürdig und es ist vor allem falsifizierbar. Darin sehe ich, gerade in

Zeiten von zunehmender Verunsicherung, eine große Chance und seine größte

Stärke." sagt Max Schlereth, der explizit betont, dass - wie bei den ersten

beiden Sendern auch - alle Arbeitsplätze erhalten bleiben bzw. sogar ausgebaut

werden und er langfristig plane.



Vor diesem Hintergrund plant Schlereth für den Standort München bereits dieses

Jahr den Umzug in eine neue Immobilie als Sender-Headquarter. Das Objekt hat er

dafür extra erworben. Der Neubau wird derzeit bezugsfähig gemacht. Hier wird

alles so ausgelegt sein, dass die Sender maximal zukunftsfähig sind: von der

neuesten Kamera- und Produktionstechnik, über großzügige Studio- und

Produktionsräume, bis hin zur Gestaltung von Co-Working- und Community

Bereichen, die alle Mitarbeiter Teil des gesamten Produktionsprozesses werden

lassen.



Um die Geschicke des Neuzugangs wird sich fortan Horst Rettig, Geschäftsführer

der regionalen Sender münchen.tv und tv.ingolstadt kümmern, der sich dadurch für

die Zukunft auch Synergieeffekte verspricht. "Vorrangig freuen wir uns sehr

darüber, L-TV in unserer Senderfamilie begrüßen zu dürfen. Im Verbund wird es

uns gelingen, eine höhere Effizienz zu erzielen, um uns auf die jeweiligen

Inhalte aus der Region, die in der Region produziert werden, konzentrieren zu

können. Und natürlich erhoffen wir uns darüber hinaus mittelfristig auch über

die größere Reichweite und das wachsende Netzwerk eine höhere Relevanz in der

Vermarktung."



Für die erste Phase nach der Übernahme sieht Max Schlereth vor, gemeinsam

bisherige Erfahrungen auszutauschen, Markt und Möglichkeiten zu analysieren

sowie fundierte Einblicke in das Tagesgeschäft und die Sender-Abläufe zu

bekommen. "Mir ist es wichtig, dass wir uns jetzt erst einmal alle in Ruhe

kennenlernen und ein Gefühl füreinander, für unsere Arbeit, den Markt und die

Region bekommen, um auf einer dann vertrauensvollen Basis eine spür- und

sichtbare Weiterentwicklung zu gestalten und neue Wege der Wertschöpfung in der

lokalen TV-Branche zu gehen."



