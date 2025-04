DZ BANK stuft Kering auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kering von 187 auf 152 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das erste Quartal sei schwach gewesen, mit dem siebten Umsatzrückgang in Folge von Gucci, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 16:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 16:16 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 173,1EUR auf Tradegate (24. April 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.



