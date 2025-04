Markt-Rallye: TecDAX und S&P 500 führen mit über 1% Zuwachs!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen sich die internationalen Aktienmärkte überwiegend positiv. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein Plus von 0,62% und steht aktuell bei 22.062,56 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, legt um 1,01% zu und erreicht 27.916,04 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Anstieg von 0,73% auf 15.465,78 Punkte eine positive Entwicklung. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX, der die Technologiewerte umfasst, mit einem Zuwachs von 1,31% auf 3.581,77 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,55% und notiert bei 39.839,89 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Anstieg von 1,23% und erreicht 5.443,57 Punkte. Insgesamt zeigen die heutigen Kursentwicklungen eine positive Stimmung an den Märkten, wobei insbesondere der TecDAX und der S&P 500 mit über einem Prozent Zuwachs herausstechen.Die Investoren scheinen optimistisch gestimmt zu sein, was sich in den Kursgewinnen widerspiegelt.Infineon Technologies führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 7,06% an, gefolgt von Airbus mit 4,34% und adidas, das um 2,90% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Münchener Rück einen Rückgang von 1,15%, während Brenntag um 2,01% und Commerzbank um 2,21% fielen.Im MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem Plus von 4,63% hervor, gefolgt von AIXTRON mit 4,24% und RENK Group, das um 3,52% zulegte.Auf der anderen Seite fiel HELLA um 1,01%, Deutsche Lufthansa um 1,06% und Nordex um 1,81%.Im SDAX zeigt PVA TePla eine starke Performance mit 5,68%, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 5,40% und Sixt, das um 3,48% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind Springer Nature mit einem Rückgang von 2,26%, Vossloh mit -2,99% und Energiekontor, das um 3,58% fiel.Im TecDAX führt Infineon Technologies erneut mit 7,06%, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 5,40% und AIXTRON mit 4,24%.Die Flopwerte im TecDAX sind Carl Zeiss Meditec mit -0,51%, Nagarro mit -1,04% und Nordex, das um 1,81% fiel.Im Dow Jones hebt sich Salesforce mit einem Anstieg von 4,50% hervor, gefolgt von Caterpillar mit 3,05% und NVIDIA mit 2,74%.Die Flopwerte im Dow Jones sind Merck & Co mit -0,81%, Procter & Gamble mit -5,09% und IBM, das um 7,41% fiel.Im S&P 500 dominiert Hasbro mit einem beeindruckenden Anstieg von 16,03%, gefolgt von ServiceNow mit 15,05% und Resmed mit 10,52%.Die Flopwerte im S&P 500 sind Comcast (A) mit -5,06%, Procter & Gamble mit -5,09% und Willis Towers Watson mit -5,20%.