Moderate Gewinne - Zinssenkungshoffnung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nach den Vortagesgewinnen weiter zugelegt. Kursgewinne an den US-Börsen, wo vor allem Technologiewerte gefragt waren, gaben am Nachmittag Auftrieb und hievten den EuroStoxx 50 ins Plus: Der Eurozonen-Leitindex schloss 0,32 Prozent höher bei 5.114,98 Punkten. Investoren wetteten auf eine womöglich schon bald erfolgende Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed, um eine Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft zu vermeiden, hieß es aus dem Handel.

Außerhalb des Euroraums zog der Schweizer SMI um 0,92 Prozent auf 11.917,59 Punkte an. In Großbritannien berappelte sich der FTSE 100 im späten Handel ebenfalls und beendete den Tag mit plus 0,05 Prozent auf 8.407,44 Punkte.