Ausbruch oder Kurslückenschluss?

Das scheinbar krisenfeste Geschäft von SAP hat Anleger am Mittwoch dazu verleitet, zuzugreifen und der Aktie einen deutlichen Kursschub an den seit Ende Februar laufenden Abwärtstrend sowie den 50-Tage-Durchschnitt bei 242,40 Euro beschert. Dort allerdings ist der Wert vorläufig zur Unterseite abgeprallt und hat einen Teil seiner zuvor gerissenen Kurslücke geschlossen. Am Ende des Handelstages konnten Investoren jedoch einen bullischen Hammer etablieren, der unmissverständlich auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch hinweist und sich dadurch für ein kurzfristiges Long-Engagement anbietet. Gestützt werden die Aktienmärkte zudem von festeren US-Indizes.

Auf Ausbruch vorbereiten!