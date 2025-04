Klimawandel erfordert Anpassungen bei Arbeitsmedizin und -sicherheit (FOTO)

Köln (ots) -



- Gefährdungsbeurteilung an Herausforderungen des Klimawandels justieren

- Sonnenschutz, Extremwetter und neue Krankheitsüberträger berücksichtigen

- Klimaangst bei Mitarbeitenden ernst nehmen

Mehr zu AMD TÜV Rheinland: http://www.tuv.com/arbeitssicherheit



Höhere Temperaturen am Tag, tropische Nächte, Starkregenereignisse oder neue

Krankheitserreger - die Klimaveränderungen haben weitreichende Folgen, die sich

auch auf die Arbeitswelt auswirken. Anlässlich des Welttags für Sicherheit und

Gesundheit am Arbeitsplatz am 28.04.2025 beleuchten Expertinnen und Experten von

TÜV Rheinland die arbeitsmedizinischen, arbeitssicherheitsbezogenen und

psychologischen Herausforderungen.





