Partnerschaft für nachhaltige Innovationen im Bauwesen / Bauindustrieverband NRW und BLB NRW unterzeichnen Vereinbarung zur Förderung von Innovationen und Nachhaltigkeit im Bauwesen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes

Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) und der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.

V. haben heute eine gemeinsame Vereinbarung zur Förderung von Innovation,

Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Bauwesen unterzeichnet. Ziel ist es, die

Herausforderungen des nachhaltigen Bauens im öffentlichen Bereich gemeinsam

anzugehen und die Innovationskraft der Bauindustrie gezielt in die Projekte des

Landes einzubringen.



"Als einer der größten öffentlichen Auftraggeber in Nordrhein-Westfalen kommt

dem BLB NRW eine besondere Verantwortung zu. Mit der Vereinbarung setzen wir ein

klares Signal: Wir wollen als starker Partner gemeinsam mit der Bauindustrie den

Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit aktiv gestalten", sagt Gabriele Willems,

Geschäftsführerin des BLB NRW.





Die Vereinbarung legt die Grundlagen für eine strategische Kooperation zwischendem öffentlichen Auftraggeber und der nordrhein-westfälischen Bauindustrie. ImMittelpunkt stehen dabei Themen wie die Förderung ressourcenschonenderBaumaterialien, der Ausbau der Kreislaufwirtschaft, innovative Bauverfahrensowie die Optimierung von Bauzeiten, Qualität und Wirtschaftlichkeit."Die nordrhein-westfälische Bauindustrie steht bereit, ihren Beitrag zuklimafreundlichem, innovativem und wirtschaftlichem Bauen zu leisten. Mit dieserVereinbarung schaffen wir eine Plattform für den kontinuierlichen Austausch undfür die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen", erklärt Prof. Beate Wiemann,Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbandes NRW.Der BLB NRW bekennt sich in dem Papier ausdrücklich dazu, die bestehendenMöglichkeiten - etwa durch funktionale Leistungsbeschreibungen oder dieverstärkte Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei Landesbauprojekten- konsequent zu nutzen, um Nachhaltigkeit und Innovation im öffentlichen Bauenzu fördern. Darüber hinaus wird der regelmäßige Wissenstransfer zu innovativenBaumaterialien und Bauverfahren intensiviert.Die Vereinbarung ist Teil der gemeinsamen Anstrengungen, das Bauwesen inNordrhein-Westfalen zukunftsfest zu gestalten - ökologisch, wirtschaftlich undsozial.Der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen verbindet als Arbeitgeber- undWirtschafts-verband nordrhein-westfälische Unternehmen der Bauindustrie undbenachbarter Branchen. Als freiwilliger Zusammenschluss und größtesKompetenzzentrum der Bauindustrie in NRW betreut und repräsentiert der VerbandBauunternehmen aller Bausparten. Von kleinen Familienbetrieben über kleinere undgroße mittelständische Unternehmen bis hin zu Niederlassungen internationalagierender Baukonzerne sind die Mitgliedsunternehmen in allen Bereichen desHoch- und Tiefbaus tätig. Diese agieren als Partner sowohl von privaten als auchvielfach von öffentlichen Auftraggebern. Der BauindustrieverbandNordrhein-Westfalen ist der größte bauindustrielle Landesverband in derBundesrepublik Deutschland.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des LandesNordrhein-Westfalen. Mit rund 4.000 Gebäuden und einer Mietfläche von etwa 10,3Millionen Quadratmetern verantwortet der BLB NRW eines der größtenImmobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungen umfassen unter anderem dieBereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftungund Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Darüberhinaus plant und realisiert der BLB NRW im Rahmen des Bundesbaus die zivilen undmilitärischen Baumaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland inNordrhein-Westfalen. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an acht Standorten. Weitere Informationen unter www.blb.nrw.de