OTS KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert das Liverpool Bay CCS-Projekt ... Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit 100 Mio. GBP an dem Multi-Milliarden Projekt "Liverpool Bay CCS Carbon Dioxide Transport and Storage (T&S)" von Eni, das dem HyNet-Industriecluster in Nordwestengland und Nordwales zugutekommt. Die Finanzierung …