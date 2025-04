L'étiqueteuse DYMO® LetraTag 200B remporte le prix prestigieux " BUSINESS PRODUCT OF THE YEAR " et renforce ainsi l'essor de l'organisation intelligente (FOTO)

Amsterdam (ots) - L'importance de l'organisation, de la productivité et de

l'efficacité dans les espaces personnels et professionnels n'a jamais été aussi

grande. À mesure que davantage de personnes adoptent des solutions intelligentes

pour simplifier leur quotidien, DYMO (https://www.dymo.fr/) ®, un leader mondial

en solutions d'étiquetage innovantes, se trouve en première ligne de ce

changement. En reconnaissance de son impact, l'étiqueteuse DYMO LetraTag 200B (h

ttps://www.dymo.fr/%C3%A9tiqueteuses-et-imprimantes/%C3%A9tiqueteuses-letratag/%

C3%A9tiqueteuse-dymo-letratag-200b-bluetooth/SAP_2172855.html) a reçu le prix

EOPA (https://eopa.opi.net/) Best Business Product Award, en témoignage de son

rôle pour rendre l'organisation simple et efficace.



" La tendance envers l'auto-organisation intelligente continue de se développer,

" précise Liesbet De Soomer, Global Marketing Director chez DYMO. "

L'étiqueteuse LetraTag 200B (https://www.youtube.com/watch?v=iRt6d98Asyk) est

conçue pour soutenir ce changement en offrant une solution mobile et intuitive

qui rend l'étiquetage facile et agréable au quotidien. Avec cet instrument, les

utilisateurs peuvent maîtriser le désordre dans leurs espaces et réellement

expérimenter l'organisation en toute simplicité. "





