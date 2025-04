DYMO® LetraTag 200B vince il prestigioso premio "BUSINESS PRODUCT OF THE YEAR", rafforzando l'ascesa dell'organizzazione smart (FOTO)

Amsterdam (ots) - L'importanza dell'organizzazione, della produttività e

dell'efficienza negli spazi, sia personali che professionali, non è mai stata

così grande. In un'epoca in cui un numero sempre maggiore di persone accoglie

soluzioni smart per semplificare la propria vita quotidiana, DYMO

(https://www.dymo.it/) ® è in prima linea in questo cambiamento in qualità di

leader globale nelle soluzioni innovative di etichettatura. In segno di

riconoscimento del suo impatto, DYMO LetraTag 200B (https://www.dymo.it/etichett

atricistampanti/etichettatrici-letratag/dymo-letratag-200b-bluetooth/SAP_2172855

.html) è stato premiato con l' EOPA (https://eopa.opi.net/) Best Business

Product Award, a testimonianza del suo ruolo nel rendere l'organizzazione più

semplice ed efficace.



"La tendenza all'auto-organizzazione smart è in continua crescita", ha

dichiarato Liesbet De Soomer, Global Marketing Director di DYMO. " LetraTag 200B

(https://www.youtube.com/watch?v=iRt6d98Asyk) è stato progettato per sostenere

questo cambiamento, offrendo una soluzione mobile e di facile impiego che

semplifichi e renda piacevoli le operazioni quotidiane di etichettatura. Con

questo strumento, gli utenti possono gestire il caos nei loro spazi e godere

appieno di un'organizzazione semplificata".





